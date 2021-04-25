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futebol

Abel Hernández comemora 'estreia perfeita' e vê Fluminense em bom nível

Jogador foi titular pela primeira vez com o técnico Roger Machado e igualou o placar com gol de pênalti no segundo tempo...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 14:11

LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2021 às 14:11
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Abel Hernández já tinha tido a primeira oportunidade com a camisa do Fluminense no empate com o River Plate (ARG) por 1 a 1, mas foi neste domingo, na vitória por 4 a 1 sobre o Madureira, que o uruguaio fez a estreia como titular. E o atacante já deixou o dele. Em jogada que ele mesmo sofreu o pênalti, bateu bem e iniciou a reação do Flu, que venceu de virada. Após o jogo, o atleta definiu o jogo como "perfeito".
> ATUAÇÕES: Gabriel Teixeira sai do banco e concretiza virada do Fluminense
- Foi uma estreia perfeita. Primeiro pela vitória. Era importante ganhar, para mostrar que podemos ser titulares. E um gol é sempre importante para um atacante. Bom para mostrar contra River e hoje que estamos em bom nível - disse o jogador, ex-Internacional.
Veja como ficou a tabela do Carioca
A vitória é positiva para o Fluminense, que sobe para a segunda posição e terá a vantagem do empate na semifinal diante da Portuguesa, com o primeiro jogo já no fim de semana. Antes disso, o Tricolor terá a segunda rodada da Libertadores, contra o Independiente Santa Fe, na quarta-feira, às 21h, fora de casa.

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