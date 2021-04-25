Abel Hernández comemora 'estreia perfeita' e vê Fluminense em bom nível

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Abel Hernández já tinha tido a primeira oportunidade com a camisa do Fluminense no empate com o River Plate (ARG) por 1 a 1, mas foi neste domingo, na vitória por 4 a 1 sobre o Madureira, que o uruguaio fez a estreia como titular. E o atacante já deixou o dele. Em jogada que ele mesmo sofreu o pênalti, bateu bem e iniciou a reação do Flu, que venceu de virada. Após o jogo, o atleta definiu o jogo como "perfeito".

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- Foi uma estreia perfeita. Primeiro pela vitória. Era importante ganhar, para mostrar que podemos ser titulares. E um gol é sempre importante para um atacante. Bom para mostrar contra River e hoje que estamos em bom nível - disse o jogador, ex-Internacional.

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