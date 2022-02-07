Abel garante Piquerez pronto para jogar pelo Palmeiras no Mundial: 'Vai estar a voar'

O Palmeiras está nos ajustes finais para a sua estreia no Mundial de Clubes, contra o Al Ahly-EGI, pela semifinal. E uma das dúvidas para o jogo desta terça-feira, às 13h30 (horário de Brasília), é a presença de Piquerez no time titular. Após se recuperar da Covid-19 e ter chegado a Abu Dhabi nas últimas horas, Abel Ferreira garante que o uruguaio estará pronto para entrar em campo.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva dentro do protocolo oficial da Fifa, o técnico palmeirense falou de como o aspecto anímico vai ajudar nessa rápida adaptação do lateral-esquerdo ao país e aos treinamentos. Apesar de não garantir o jogador no 11 inicial, o português afirmou que vai sim ajudar o Verdão no próximo duelo.

- Na parte anímica é melhor. Na véspera do Mundial receber a notícia de que não iria jogar, imagino como se sentiu. Só de poder vir, se tiver que jogar tenho a certeza absoluta que ele vai estar a voar - garantiu Abel.

Em outro trecho do papo com a imprensa, o comandante pode ter dado uma pista sobre o que vai fazer com a escalação. Quando comentou a dúvida em relação ao técnico adversário escalar ou não os jogadores que chegam da seleção egípcia, Abel disse que priorizaria a meritocracia, ou seja, os titulares. Se fizer isso com o Palmeiras, Piquerez deve ser escalado desde o início.

- Se eu estivesse no lugar do treinador deles eu sei o que faria, de premiar a meritocracia - afirmou o bicampeão da Libertadores.

A dúvida vai ficar pendente até cerca de uma hora antes da partida, quando as escalações precisam ser divulgadas por conta do protocolo da Fifa. Até lá, o Palmeiras faz os últimos ajustes antes da estreia nesta terça-feira, às 13h30 (horário de Brasília), contra o Al Ahly, no Al Nahyan Stadium, em Abu Dhabi.