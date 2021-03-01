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Abel Ferreira valoriza vitória do Palmeiras, porém alerta: 'Vantagem garante nada'

Em coletiva de imprensa após a partida de ida da final da Copa do Brasil, o treinador falou sobre o triunfo e elogiou a atuação do time diante do Grêmio
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Publicado em 01 de Março de 2021 às 00:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 00:05
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras venceu o Grêmio, fora de casa, por 1 a 0 pela partida de ida da final da Copa do Brasil neste domingo (28). Após o duelo, Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva e comentou sobre a importante vitória, deixando claro que a decisão está em aberto.
– Duas grandes equipes se enfrentaram aqui. Isso se decide em dois jogos e estamos na primeira parte. Em vantagem, mas nada garante nada. Temos que continuar em alerta e focados nas nossas tarefas - ponderou o comandante português.>> ATUAÇÕES: Veiga e Gustavo Gómez brilham em vitória do Verdão na primeira finalO técnico do Verdão também elogiou a atuação da equipe, com destaque, à solidez do sistema defensivo.
– Eu tinha dito que a nossa equipe era uma das melhores defesas (do Brasileirão). Olho para a defesa como um dos pilares de uma casa. Para podermos assentar o jogo coletivo e ofensivo, precisamos estar equilibrados e defender. Atacamos defendendo e defendemos atacando. Fizemos um jogo muito consistente - avaliou Abel.Antes de enfrentar o Grêmio pelo confronto de volta da final da Copa do Brasil, o Palmeiras joga, nesta quarta-feira (03), às 19h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena pela estreia do Verdão no Campeonato Paulista. A partida de volta contra o Tricolor será às 18h do próximo domingo (7).

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