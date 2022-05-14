Abel Ferreira vai se isolar como 10º técnico que mais comandou o Palmeiras na história

Neste sábado, o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino, às 16h30, pela sexta rodada do Brasileirão-2022 e os mais de 31 torcedores que estarão no Allianz Parque verão mais um capítulo da história sendo escrito. Isso porque o técnico Abel Ferreira passará a ser, de forma isolada, o décimo que mais comandou o Verdão desde 1914.GALERIA> Relembre a invencibilidade fora de casa do Palmeiras na Liberta

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Com pouco mais de um ano e meio de clube, o português vai completar seu jogo de número 123 pelo Alviverde quando a equipe entrar em campo diante do Massa Bruta. E o que isso significa? Significa que ele passará a ser o 10º treinador com mais partidas pelo Palmeiras, deixando Cláudio Cardoso sozinho com 122 duelos.

Dessa forma, Abel passa a fazer parte de forma definitiva de uma seleta lista de comandantes como Oswaldo Brandão, Felipão, Vanderlei Luxemburgo, Ventura Cambon, Rubens Minelli, Aymoré Moreira, Mário Travaglini, Filpo Nuñez e Dudu (Olegário Tolói).No entanto, Abel Ferreira pode ganhar mais alguns degraus nesse ranking ainda neste ano. Com mais 50 jogos possíveis nesta temporada, o português poderia atingir 172 partidas, o que o faria ultrapassar Dudu (9º colocado) e Filpo Nuñez (8º colocado), ou seja, ele poderia terminar 2022 no Top 8 dos técnicos com mais partidas.

O próximo a ser ultrapassado seria Mário Travaglini, com 178 jogos, mas isso ficará apenas para 2023, assim como ultrapassar Aymoré Moreira (196 jogos), para ficar em sexto lugar na lista. Já a quinta posição levará mais um tempo para ser alcançada, uma vez que Minelli acumula 253 partidas pelo clube, algo ainda distante.

Se vencer neste sábado, Abel também se isolará como 5º treinador com mais triunfos na casa alviverde, ou seja, somando os períodos de Parque Antarctica, Palestra Italia e Allianz Parque (atualmente, tem 33 vitórias, ao lado de Rubens Minelli, campeão brasileiro em 1969), e alcançará a 8ª posição na lista dos que mais venceram pelo Brasileiro (atualmente tem 24 vitórias, uma a menos do que Jorge Vieira.

Lista de treinadores que mais comandaram o Palmeiras desde 2014

1) Oswaldo Brandão - 562 jogos2) Luiz Felipe Scolari - 484 jogos3) Vanderlei Luxemburgo - 410 jogos4) Ventura Cambon - 305 jogos5) Rubens Minelli - 253 jogos6) Aymoré Moreira - 196 jogos7) Mário Travaglini - 178 jogos8) Filpo Nuñez - 153 jogos9) Dudu (Olegário Tolói de Oliveira) - 141 jogos10) Abel Ferreira - 123 jogos (já contanto com o deste sábado)