Abel Ferreira: 'Tivemos dois adversários, o Vasco e o gramado'

Crédito: Celso Pupo/Fotoarena/Lancepress!

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, fez duras críticas ao gramado de São Januário após a vitória do Verdão por 1 a 0 sobre o Vasco neste domingo (8). Em entrevista concedida logo após a partida, o treinador português afirmou que sua equipe teve dois adversários: o clube carioca e o gramado.

- Tivemos dois adversários: primeiro o Vasco, pela sua competência, e o segundo foi o gramado. O gramado estava em péssimas condições: para dominar a bola era preciso muitos toques e não conseguíamos dar velocidade ao jogo para encontrar os espaços - disse Abel.

A dificuldade foi ainda maior pela forma como o Vasco se postou em campo, segundo o treinador palmeirense. O time de Ricardo Sá Pinto tinha cinco jogadores na primeira linha defensiva e quatro no meio campo. Segundo Abel, esse tipo de formação exigia do Palmeiras uma circulação rápida da bola para conseguir encontrar os espaços na zaga vascaína.Entretanto, o gramado impedia que a equipe palestrina conseguisse dominar a bola e acionar os jogadores com rapidez pela lateral.

Durante a entrevista, Abel também destacou que o seu trabalho está no início e os jogadores ainda estão assimilando suas ideias e que, até conseguirem realizar em campo com a velocidade desejada, precisarão de tempo.

- O futebol é como na escola, quando queremos implementar uma ideia de jogo, é como aprender a ler. Ninguém nasceu a ler. Ninguém nasceu a correr. É preciso saber primeiro o abecedário, depois juntar as letras, depois ler frases. E um processo de jogo requer também esse tempo - afirmou.

Apesar disso, o treinador palmeirense destacou o empenho dos seus jogadores, que tentaram jogar com a bola no chão em alguns momentos do jogo apesar do gramado.