Abel Ferreira testa positivo para Covid-19 e já está em isolamento

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras divulgou, nesta sexta-feira (04), que o treinador Abel Ferreira é mais um nome na longa lista de funcionários do clube que testaram positivo para a Covid-19. Ele iniciou o processo de isolamento.

Com os jogadores se recuperando da doença, o técnico será, desta vez, o desfalque do Verdão nas próximas partidas, por Brasileiro e Libertadores.

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