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Abel Ferreira testa positivo para Covid-19 e já está em isolamento

Treinador português está com coronavírus e não estará no banco de reservas no clássico contra o Santos e na partida de ida das quartas de final da Libertadores, no Paraguai...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 11:27

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 11:27

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras divulgou, nesta sexta-feira (04), que o treinador Abel Ferreira é mais um nome na longa lista de funcionários do clube que testaram positivo para a Covid-19. Ele iniciou o processo de isolamento.
Com os jogadores se recuperando da doença, o técnico será, desta vez, o desfalque do Verdão nas próximas partidas, por Brasileiro e Libertadores.
Confira e simule a tabela do Brasileirão
O próximo jogo do Alviverde, ainda sofrendo com a Covid-19 e o primeiro sem Abel Ferreira, será no sábado (05), contra o Santos, às 17h (horário de Brasília). Na terça, o duelo acontece diante do Libertad, pelas quartas de final da Libertadores, no Paraguai.

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