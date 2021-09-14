Abel Ferreira tem aproveitamento pior do que sequência que culminou em demissões dos últimos treinadores do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras foi derrotado por 3 a 1 pelo Flamengo na tarde do último domingo (12) no Allianz Parque e se complicou na disputa do título do Campeonato Brasileiro de 2021. A derrota veio depois do maior período sem partidas sob comando de Abel Ferreira, que teve duas semanas de preparação antes do confronto.Com o revés, Abel Ferreira chega à ingrata marca de quatro derrotas nas últimas oito partidas, com dois empates e somente duas vitórias, diante de São Paulo, pela Libertadores, e Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil.

Os baixos números e o aproveitamento de 33,3% dos pontos disputados fazem o treinador português ter estatísticas piores do que as sequências que culminaram na demissão dos últimos três treinadores do Verdão.Campeão Brasileiro em 2018, Luiz Felipe Scolari foi demitido do clube após sucessão de maus resultados, tendo realizado em seus últimos oito jogos quatro empates, duas derrotas e duas vitórias, com aproveitamento de 41,6% e na terceira colocação do Brasileirão 2019.

Seu sucessor, Mano Menezes, deixou o comando com 45,8% de aproveitamento, embora fosse o mais criticado pela torcida de acordo com o futebol apresentado dentro das quatro linhas. Responsável por dirigir o Alviverde no segundo turno do certame estadual em 2019, foram três triunfos, três reveses e dois empates em suas oito últimas apresentações.

Já na temporada 2020, Vanderlei Luxemburgo, campeão estadual com o clube em sua passagem e antecessor de Abel, acertou sua rescisão após perder três confrontos pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, levando em consideração as oito últimas partidas, foram mais dois empates e três vitórias, totalizando também 45,8% de aproveitamento.