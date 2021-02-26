Abel Ferreira, sobre escalação do Palmeiras que enfrentou Atlético-MG: 'Vai ser a equipe do Paulistão'

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras foi derrotado, nesta quinta-feira (25), pelo Atlético-MG por 2 a 0, no Mineirão, em jogo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Após o jogo, Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva e falou sobre a escalação alviverde que entrou em campo contra a equipe mineira.>> Flamengo de 2019 ou Palmeiras de 1993? Quem é o melhor? LANCE! compara posição por posição

– Os jogadores, no modo geral, tiveram um bom comportamento. Gostei dos jogadores da base, que têm jogado menos, mas volto a dizer: essa é a nossa segunda força. São as nossas segundas linhas.O treinador também enfatizou que os atletas relacionados para essa partida serão os escalados para disputar o Campeonato Paulista.

– Essa equipe que vocês viram aqui vai ser a do Paulistão. São esses jogadores, não temos outros. Que fique aqui bem claro. Essa, seguramente, será a equipe que vai disputar o Paulistão.