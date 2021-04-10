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Abel Ferreira, sobre escalação do Palmeiras contra Flamengo: ‘Uma equipe personalizada, de caráter’

O comandante do Verdão concedeu entrevista coletiva na véspera do duelo diante do Rubro-Negro carioca, pela Supercopa do Brasil
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Publicado em 10 de Abril de 2021 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 19:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Em busca de mais um título na carreira, o treinador Abel Ferreira comanda o Palmeiras na Supercopa do Brasil, no próximo domingo (11), contra o Flamengo, em Brasília. Na véspera do confronto, o português concedeu uma entrevista coletiva na qual foi questionado sobre a postura que o Palmeiras vai adotar nesta decisão, se será um time mais impositivo ou reativo.
– Acho engraçado que nunca contam nesta equação o adversário. Se jogarmos contra um adversário com capacidade inferior à nossa, nós vamos ter que assumir o jogo de qualquer forma. Costumo dizer que, para haver uma boa dança, é preciso haver um bom par. Portanto, jogamos conforme o que o jogo dita, em função da qualidade do nosso adversário. Se jogarmos com um adversário que tem armas diferentes das nossas, que abaixa linhas e nos dá a bola, temos que assumir o jogo. Porque é disso que nós gostamos, é isso que procuramos fazer em cada jogo – afirmou o comandante.>> Sorteio dos grupos da Libertadores rende memes na web; Corinthians e Flu foram os principais alvos
O técnico complementou seu raciocínio mencionando a última partida disputada pelo Verdão, que foi válida pela Recopa Sul-Americana, na qual a equipe teve dificuldades para controlar as ações do confronto.
– Amanhã vamos ver quais vão ser os jogadores que vão jogar. A competição cai no meio de uma Recopa, estamos preparados pra isso. Mas, como devem calcular, não vou dizer quem vai jogar. Sabíamos, a partir o momento que saiu o calendário, a nossa preparação para isso. Portanto amanhã entraremos seguramente com uma equipe competitiva e uma equipe personalizada, de caráter. Que queira defender bem, mas atacar melhor.
O Palmeiras de Abel Ferreira entra em campo às 11h (horário de Brasília) de domingo (11), contra o Flamengo, pela Supercopa do Brasil, no Estádio Mané Garrincha, situado na capital brasileira.

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