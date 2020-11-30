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futebol

Abel Ferreira revoluciona Palmeiras e completa um mês com 79% de aproveitamento

Técnico português resgatou força do Verdão dentro do Allianz Parque e, em menos de 30 dias, fez o time jogar de maneira ofensiva e segura
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Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 07:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2020 às 07:45
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Abel Ferreira desembarcou no Brasil às 6h (horário de Brasília) do feriado de 2 de novembro. Uma segunda-feira que iria mudar totalmente os rumos da Sociedade Esportiva Palmeiras na temporada. Nesta próxima quarta-feira (2), o Palmeiras recebe o Delfín no Allianz Parque, e o técnico português vai completar um mês no país com números que empolgam o torcedor palmeirense.Com seis vitórias em oito jogos, Abel Ferreira tem 79% de aproveitamento no banco de reservas do Verdão. De 24 pontos disputados, ele conquistou 19, sendo que o empate diante do Ceará no Castelão bastou para o clube garantir a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Sem contar que, naquela ocasião, o técnico não comandou o clube à beira do campo, pois cumpria suspensão.
Já a única derrota de Abel aconteceu para o Goiás, pelo Brasileirão, no último minuto, mas em um contexto atípico. O novo comandante do clube viu um surto de Covid ‘dizimar’ o seu elenco e, com mais de 20 desfalques, não conseguiu evitar o revés em Goiânia.
​> CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃOAlém do alto aproveitamento, Abel Ferreira também conseguiu rapidamente implementar um jogo mais ofensivo, e a prova da eficácia do novo sistema de jogo alviverde são as bolas na rede. O Verdão castigou os adversários por 15 vezes com o novo técnico.
Com Luxemburgo, o Palmeiras jogou 15 partidas neste Brasileirão e marcou 19 gols. Já com Andrey Lopes e Abel Ferreira, o time fez sete partidas e já marcou 12 vezes no campeonato.
Invicto no Allianz Parque, Abel Ferreira tem quatro jogos e quatro vitórias na casa palmeirense. Sem sofrer nenhum gol dentro de seus domínios, o ‘gajo’ também resgatou a força do Palmeiras dentro de casa, uma vez que Luxa caiu do comando técnico muito pelo insucesso como mandante.
Os torcedores palestrinos contam com esse bom retrospecto para assistir à equipe confirmar a vaga para as quartas de final da Copa Libertadores, diante do Delfín, dentro de casa, nesta quarta-feira (2), a partir das 19h15 (horário de Brasília).Veja os números completos do Palmeiras com Abel Ferreira neste primeiro mês de trabalho:
-8 jogos
-6 vitórias
-1 empate
-1 derrota
-15 gols marcados
-4 gols sofridos
-79% de aproveitamento
-Jogador que mais atuou como titular: Zé Rafael (7 jogos)
-Artilheiro: Raphael Veiga (5 gols)

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