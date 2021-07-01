Abel Ferreira recusa oferta do Fenerbahce, mas clube turco deve fazer nova investida para tentar contratar técnico do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Abel Ferreira tem despertado interesse de clubes e o Fenerbahce apresentou uma proposta de 3 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 18 milhões) e dois anos de contrato para tentar tirar o treinador do Palmeiras. A oferta foi recusada. A informação é do Bruno Andrade, do UOL.

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Apesar do primeiro aceno negativo do técnico, as conversas não estão finalizadas. Os turcos têm Abel como nome da vez para assumir o clube e uma nova investida deve acontecer. O comandante português tem vínculo com o Palmeiras até o final de junho do ano que vem e multa rescisória de 2,5 milhões de euros (R$ 15 milhões).

No Alviverde desde novembro do ano passado e com o terceiro trabalho mais longevo da Série A em andamento, não é a primeira vez que ele recusa interesse para retornar ao futebol europeu.