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Abel Ferreira recusa oferta do Fenerbahce, mas clube turco deve fazer nova investida para tentar contratar técnico do Palmeiras

Treinador do Verdão é um dos nomes preferidos do clube europeu...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 17:30

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 17:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Abel Ferreira tem despertado interesse de clubes e o Fenerbahce apresentou uma proposta de 3 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 18 milhões) e dois anos de contrato para tentar tirar o treinador do Palmeiras. A oferta foi recusada. A informação é do Bruno Andrade, do UOL.
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Apesar do primeiro aceno negativo do técnico, as conversas não estão finalizadas. Os turcos têm Abel como nome da vez para assumir o clube e uma nova investida deve acontecer. O comandante português tem vínculo com o Palmeiras até o final de junho do ano que vem e multa rescisória de 2,5 milhões de euros (R$ 15 milhões).
No Alviverde desde novembro do ano passado e com o terceiro trabalho mais longevo da Série A em andamento, não é a primeira vez que ele recusa interesse para retornar ao futebol europeu.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoDesde a chegada de Abel e de sua comissão técnica, o Palmeiras entrou em campo 71 vezes. São 38 vitórias, 16 empates e 17 derrotas. Com Abel no comando, o Verdão venceu a Libertadores e Copa do Brasil.

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