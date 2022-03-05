Abel Ferreira presenteia jogadores do Palmeiras antes do treino para enfrentar o Guarani

O Palmeiras finalizou na tarde deste sábado (5), na Academia de Futebol, a preparação para o confronto com o Guarani, no domingo (6), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.Antes das atividades, o técnico Abel Ferreira e seus auxiliares presentearam os jogadores alviverdes com um exemplar do livro 'Cabeça Fria, Coração Quente”.

O treinador português frisou a importância dos atletas para a elaboração da obra. A publicação reúne bastidores do trabalho da comissão técnica desde a chegada ao Verdão.

Na sequência, ainda no auditório do centro de excelência, o grupo assistiu a um vídeo sobre o adversário de Campinas e, então, foi ao campo para trabalhos táticos, como saídas de bola, transições, construções de jogadas, entre outros fundamentos. Na parte final, os jogadores aprimoraram também finalizações e cobranças de faltas e pênaltis.

O Palmeiras é o líder do Grupo C do torneio estadual com 17 pontos, decorrentes de cinco vitórias e dois empates. Após o Guarani, o Verdão enfrentará o São Paulo na quinta-feira (10), no Morumbi, e depois receberá o Santos, no dia 13, e o Corinthians, no dia 17, ambos no Allianz Parque.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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