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Abel Ferreira pede desculpas após se exaltar com arbitragem: 'Não fui à altura de um treinador do Palmeiras'

Treinador português abriu sua entrevista coletiva se desculpando pelo comportamento explosivo no empate diante do São Paulo
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LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 00:28

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 00:28

Crédito: Reprodução
A arbitragem de Leandro Vuaden foi o foco das discussões durante e após o clássico entre Palmeiras e São Paulo. Abel Ferreira, técnico alviverde, abriu sua entrevista coletiva se desculpando por ter se exaltado com os juízes enquanto a bola rolava.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Rony marca no fim e garante empate ao Palmeiras no clássico– Não me senti bem comigo mesmo. Sou ser humano e cometo meus erros. Hoje não tive comportamento à altura de um treinador do Palmeiras, que é estar no banco tranquilo, independentemente do que acontecer dentro de campo – afirmou o comandante palmeirense.– Sei que o futebol é muito emocional, mas peço desculpas pelo meu comportamento, não importa se tenho razão ou não. No futuro, tentarei ter mais responsabilidade – completou.
Vuaden e o VAR não assinalaram um possível pênalti de Bruno Alves em Luiz Adriano no primeiro tempo, mas marcaram a bola na mão de Mayke no segundo. Abel disse que o árbitro estava estragando o jogo e foi punido com o terceiro cartão amarelo, que o torna desfalque para o duelo diante do Atlético Goianiense na próxima segunda-feira (22).

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