Abel Ferreira pede desculpas após se exaltar com arbitragem: 'Não fui à altura de um treinador do Palmeiras'

A arbitragem de Leandro Vuaden foi o foco das discussões durante e após o clássico entre Palmeiras e São Paulo. Abel Ferreira, técnico alviverde, abriu sua entrevista coletiva se desculpando por ter se exaltado com os juízes enquanto a bola rolava.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Rony marca no fim e garante empate ao Palmeiras no clássico– Não me senti bem comigo mesmo. Sou ser humano e cometo meus erros. Hoje não tive comportamento à altura de um treinador do Palmeiras, que é estar no banco tranquilo, independentemente do que acontecer dentro de campo – afirmou o comandante palmeirense.– Sei que o futebol é muito emocional, mas peço desculpas pelo meu comportamento, não importa se tenho razão ou não. No futuro, tentarei ter mais responsabilidade – completou.