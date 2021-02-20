Abel Ferreira pede desculpas após se exaltar com arbitragem: 'Não fui à altura de um treinador do Palmeiras'

A arbitragem de Leandro Vuaden foi o foco das discussões durante e após o clássico entre Palmeiras e São Paulo. Abel Ferreira, técnico alviverde, abriu sua entrevista coletiva se desculpando por ter se exaltado com os juízes enquanto a bola rolava.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Rony marca no fim e garante empate ao Palmeiras no clássico– Não me senti bem comigo mesmo. Sou ser humano e cometo meus erros. Hoje não tive comportamento à altura de um treinador do Palmeiras, que é estar no banco tranquilo, independentemente do que acontecer dentro de campo – afirmou o comandante palmeirense.– Sei que o futebol é muito emocional, mas peço desculpas pelo meu comportamento, não importa se tenho razão ou não. No futuro, tentarei ter mais responsabilidade – completou.
Vuaden e o VAR não assinalaram um possível pênalti de Bruno Alves em Luiz Adriano no primeiro tempo, mas marcaram a bola na mão de Mayke no segundo. Abel disse que o árbitro estava estragando o jogo e foi punido com o terceiro cartão amarelo, que o torna desfalque para o duelo diante do Atlético Goianiense na próxima segunda-feira (22).