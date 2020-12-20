Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Abel Ferreira pede atenção contra equipe ‘extremamente organizada' do América-MG
futebol

Abel Ferreira pede atenção contra equipe ‘extremamente organizada' do América-MG

Após segundo revés, treinador destaca a qualidade do Coelho, próximo adversário do Palmeiras na Copa do Brasil
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 dez 2020 às 15:00

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 15:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
“Tenho uma regra de 24 horas para chorar uma derrota e celebrar uma vitória”. Logo na sua coletiva de apresentação, Abel Ferreira fez questão de destacar a importância dos jogadores acreditarem no trabalho desempenhado.
>> Abel Ferreira em dez atos e a revolução no Palmeiras
Filosofia essa que foi relembrada após o segundo revés do treinador à frente do Verdão, neste sábado (19), diante do Internacional. Em entrevista coletiva concedida após o apito final, Abel pediu atenção ao elenco e rasgou elogios ao América-MG, adversário do Palmeiras pela Copa do Brasil.
- A regra das 24 horas se aplica não só quando ganhamos. Agora, é preciso se preparar para o próximo jogo, que é muito importante para nós. É preparar para uma equipe que eliminou esse mesmo Internacional, para os que dizem que é um jogo fácil. Eliminou também o Corinthians - falou, realçando qualidades da equipe mineira.
>> Confira a tabela completa do Brasileirão- Precisamos sempre ser muito humildes e entrar em todos os jogos com grande intensidade. É uma equipe muito bem organizada e que está fazendo uma boa competição. Eles não estão nessa fase por acaso. Temos que respeitar 100% todos os nossos adversários - completou.
O duelo contra o América-MG será nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A partida de volta está prevista para a última quarta-feira do ano, no Independência.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados