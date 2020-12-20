Abel Ferreira pede atenção contra equipe ‘extremamente organizada' do América-MG

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

“Tenho uma regra de 24 horas para chorar uma derrota e celebrar uma vitória”. Logo na sua coletiva de apresentação, Abel Ferreira fez questão de destacar a importância dos jogadores acreditarem no trabalho desempenhado.

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Filosofia essa que foi relembrada após o segundo revés do treinador à frente do Verdão, neste sábado (19), diante do Internacional. Em entrevista coletiva concedida após o apito final, Abel pediu atenção ao elenco e rasgou elogios ao América-MG, adversário do Palmeiras pela Copa do Brasil.

- A regra das 24 horas se aplica não só quando ganhamos. Agora, é preciso se preparar para o próximo jogo, que é muito importante para nós. É preparar para uma equipe que eliminou esse mesmo Internacional, para os que dizem que é um jogo fácil. Eliminou também o Corinthians - falou, realçando qualidades da equipe mineira.

>> Confira a tabela completa do Brasileirão- Precisamos sempre ser muito humildes e entrar em todos os jogos com grande intensidade. É uma equipe muito bem organizada e que está fazendo uma boa competição. Eles não estão nessa fase por acaso. Temos que respeitar 100% todos os nossos adversários - completou.