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Abel Ferreira não poupa arbitragem da Supercopa: ‘Só duas grandes equipes em campo ao invés de três’

Técnico do Palmeiras foi expulso ainda no primeiro tempo da decisão contra o Flamengo...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 14:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2021 às 14:48
Crédito: Reprodução
O Palmeiras foi derrotado nos pênaltis pelo Flamengo em jogo valendo a taça da Supercopa do Brasil, após o empate por 2 a 2 no tempo normal.>> ATUAÇÕES: Raphael Veiga é o destaque do Palmeiras na Supercopa
O técnico Abel Ferreira foi expulso por reclamação ainda no primeiro tempo, ao reclamar da falta de critério do árbitro Leandro Vuaden na aplicação dos cartões amarelos. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador português não deixou de criticar a arbitragem:
– Tenho que dar o parabéns para o nosso adversário que conquistou mais um troféu. Duas grandes equipes em campo. Em finais, gostamos de ver três grandes equipes em campo. Hoje, infelizmente, só vimos duas - desabafou.O Palmeiras foi punido com diversos cartões amarelos desde o começo da partida e viu tanto Abel Ferreira quanto o auxiliar João Martins serem expulsos, enquanto o número de cartões aplicados contra o Rubro-Negro foi menor. Abel lamentou o resultado, mas deixou claro que o desempenho da equipe foi satisfatório:
– A Família Palmeiras seguramente está triste com o resultado, mas tem que ficar orgulhosa pelo que a equipe produziu nos 90 minutos. Foi um jogo “olhos nos jogos”. Falei que jogaríamos com caráter e personalidade - ponderou o comandante.
O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (14), no mesmo Mané Garrincha, contra o Defensa y Justicia, pela decisão da Recopa Sul-Americana. Na Argentina, o Verdão venceu o jogo de ida por 2 a 1.

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