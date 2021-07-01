Abel Ferreira manda recado para Dudu, Borja e Pedrão: ‘A estrela é a equipe’

Três jogadores serão reintegrados ao elenco do Palmeiras. Dudu, Borja e Pedrão, que estavam emprestados ao Al-Duhail, Junior Barranquilla e Nacional-POR, respectivamente, devem se reapresentar na Academia de Futebol já nesta quinta-feira (01).Questionado a respeito dos retornos, Abel Ferreira deixou claro que, independentemente da trajetória dos atletas no clube, todos precisam se adequar a filosofia da equipe.

- Vamos receber como recebemos todos. É só seguir as regras do grupo com respeito, disciplina e muita vontade de trabalhar. Todos sabem que a estrela é a equipe. Se cada um deles pensar assim, vai ser fácil jogar - comentou o português, após a vitória por 2 a 1 contra o Internacional.Com 16 pontos somados, o Verdão está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Alviverde jogou oito partidas, Red Bull Bragantino e Athletico, líder e vice-líder da competição, respectivamente, jogaram apenas sete.