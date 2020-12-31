Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Abel Ferreira lembra de Mourinho e De Bruyne para exaltar Rony: 'Temos que dar tempo'
futebol

Abel Ferreira lembra de Mourinho e De Bruyne para exaltar Rony: 'Temos que dar tempo'

Técnico do Palmeiras elogiou o camisa 11 e disse que muitas vezes os treinadores não dão tempo para o jogador amadurecer...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 dez 2020 às 08:00

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Não há dúvidas de que Rony é a grande surpresa do Palmeiras desde que Abel Ferreira assumiu o comando do clube. Com o português no banco de reservas, o atacante vive fase artilheira e se tornou dos principais nomes do elenco.
Retrospectiva-2020: Palmeiras tem título, troca de técnico e garotada em alta
Questionado a respeito dessa melhora no desempenho do camisa 11, Abel Ferreira relembrou uma referência do futebol português:
- Vou lembrar do mestre Mourinho. Ele teve o De Bruyne por um ano e não conseguiu utilizá-lo. Hoje, ele é um dos melhores do mundo. Tempo. Às vezes, nós, técnicos, não damos tempo para o jogador amadurecer - disse o comandante alviverde.
>> Veja o chaveamento completo da Copa do BrasilVice-artilheiro da Era Abel Ferreira, com seis gols, e contratação mais cara da temporada, Rony vai devolvendo o investimento que foi feito em seu futebol.
- Infelizmente, vivemos em uma era em que se quer tudo para ontem. Queremos que o treinador faça a equipe jogar com menos de um mês de trabalho sem tempo para treinar. Não damos tempo ao jogador para se adaptar ao clube. A exigência e a cobrança que temos aquí é diferente. Jogar no Palmeiras não é fácil e, por conta disso, temos que ter calma e passar confiança - argumentou Abel.
Atual campeão da Copa do Brasil com gol na decisão, Rony vai em busca do bicampeonato defendendo as cores do Palmeiras. Coadjuvante no título paulista, o camisa 11 pode faturar mais um troféu com o manto alviverde, mas como um dos protagonistas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados