Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Abel Ferreira lamenta empate do Palmeiras: 'Preparação não foi ideal’

Treinador do Verdão comentou sobre partida contra o Botafogo pelo Brasileirão
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2021 às 18:58

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 18:58

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras empatou, nesta terça-feira (2), com o Botafogo, às vésperas da viagem para o Catar, onde o Verdão disputará o Mundial. Após o confronto, o treinador Abel Ferreira concedeu uma entrevista coletiva e analisou o jogo contra o Alvinegro, entendendo que, dentro do possível, o Alviverde não jogou mal.
– Depois da conquista que tivemos, muito importante para todos nós, quebramos, de fato, a regra das 24 horas. A preparação para este jogo não foi a melhor. Sabemos que as coisas no campeonato estão difíceis. Fomos muito criticados por não poupar a equipe em dezembro. Sempre disse que a nossa equipe é curta. A preparação não foi a melhor, todos estavam cansados. Eles sabiam que ia sobrar para quem não tinha jogado. Foi um jogo difícil, mas tivemos as oportunidades para matar o jogo e não conseguimos.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: L. Lima e Willian falham em empate do Palmeiras; veja as notasAlém disso, o treinador comentou sobre o que falta para o Verdão estar completamente preparado para partidas decisivas.
– Falta jogarmos jogos de decisão, para ganharmos experiência. Isso nos ajuda a crescer. São competições diferentes. Eu disse que quem ia ser campeão é o Inter. É preciso ser inteligente e entender que no Brasileirão as chances são reduzidas. Têm equipes na frente que estão livres para brigar pelo título e numa altura que tudo fizemos para lutar por isso, me disseram que ia ser difícil.
Após empatar com o Botafogo, o Palmeiras de Abel Ferreira viaja, na madrugada desta quarta-feira (3), para Doha, no Catar, onde disputará o Mundial de Clubes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados