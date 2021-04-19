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Abel Ferreira iguala pior sequência sem vitórias no comando do Palmeiras

Após o empate de domingo (18), o treinador repetiu a série negativa de quatro jogos sem vitória...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 07:00
Crédito: Reprodução
Após o empate contra o Botafogo-SP, no último domingo (18), Abel Ferreira igualou sua pior sequência sem vitórias desde que chegou ao Palmeiras em novembro de 2020. Pela segunda vez no comando do clube, o treinador passou quatro jogos sem vencer, contabilizando dois empates e duas derrotas.
ATUAÇÕES: Palmeiras tem noite sem brilho em empate; veja as notas
O primeiro jogo dessa sequência foi o empate entre Palmeiras e Flamengo, na Supercopa, que ainda contou com a perda do duelo nos pênaltis. Depois, a derrota para o Defensa y Justicia-ARG, por 2x1, pelo jogo de volta da Recopa, que também seguiu para as penalidades, o que custou o título da competição. Por fim, na volta do Campeonato Paulista, o Alviverde foi derrotado, pelo São Paulo no Choque-Rei e, em seguida, empatou com o Botafogo-SP.
>> Veja a tabela completa do Campeonato Paulista e simule os próximos jogosNa primeira ocasião, todos os confrontos foram disputados pelo Campeonato Brasileiro e também somaram dois empates e duas derrotas. A série teve início na derrota para o Coritiba, no Couto Pereira, e seguiu com dois empates, um contra o São Paulo e outro contra o Atlético-GO. Por fim, a derrota contra o Atlético Mineiro, na rodada final do Brasileirão, marcou o último jogo da má fase antes da vitória contra Grêmio, na final da Copa do Brasil.
Lista de piores sequências de Abel com o Palmeiras
-> (17/02) Coritiba 1x0 Palmeiras - Brasileirão 2020-> (19/02) São Paulo 1x1 Palmeiras Brasileirão 2020-> (22/02) Palmeiras 1x1 Atlético-GO - Brasileirão 2020-> (25/02) Atlético-MG 2x0 Palmeiras - Brasileirão 2020
-> (11/04) Flamengo 2x2 Palmeiras - Supercopa do Brasil-> (14/04) Palmeiras 1x2 Defensa y Justicia - Recopa Sul-Americana-> (16/04) Palmeiras 0x1 São Paulo - Paulistão-> (18/04) Botafogo-SP 0x0 Palmeiras - Paulistão
Incluindo as oito partidas em que a comissão foi assumida por algum auxiliar do português, Abel tem 45 jogos como técnico do Verdão, sendo 21 vitórias, 14 empates e 10 derrotas, em pouco mais de seis meses de trabalho. Além disso, já tem dois títulos e dois vice-campeonatos.
Para Abel Ferreira quebrar essa sequência negativa, o Palmeiras precisa vencer o Universitário-PER, em Lima, nesta quarta-feira (21), pela estreia do time na Libertadores 2021. Caso vença, será o quarto ano consecutivo que o Maior Campeão Nacional inicia a competição com vitória.

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