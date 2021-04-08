Abel Ferreira faz autocrítica e reconhece alterações tardias no Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras abriu vantagem na Recopa Sul-Americana ao vencer o Defensa y Justicia por 2 a 1, em Buenos Aires, apesar de não ter atuado bem. O Verdão teve dificuldades contra os argentinos e o técnico Abel Ferreira reconheceu que deveria ter alterado a equipe antes de levar o empate, no segundo tempo.

– Eu também cometo erros e deveria ter feito as mudanças mais cedo. Fazendo a análise e uma crítica a mim próprio, deveria ter mudado dez minutos mais cedo. Mas os cinco que entraram foram bem. É a maior alegria que os jogadores podem dar. Dar o melhor – explicou Abel na coletiva após a partida.

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Destaque no ano passado, todas as Crias da Academia disponíveis ficaram no banco de reservas. Dos 79 jogos feitos na última temporada, somente em um – contra o Grêmio pelo Brasileiro no Allianz Parque – os meninos iniciaram como opção, como aconteceu nesta quarta-feira (7). No decorrer da partida, entraram três Crias: Lucas Esteves, Patrick de Paula e Danilo. Mayke e Gustavo Scarpa, autor do gol da vitória, completaram a lista.Abel Ferreira também comentou sobre o gol anulado do Defensa y Justicia no final da partida. O árbitro de vídeo entendeu que houve interferência do atacante argentino após cruzamento na área, mesmo sem que ele tenha tocado na bola. Para o comandante palmeirense, não há como ter dúvidas com o uso da tecnologia.

– Vou ser sincero e dizer que não vi. Mas com um árbitro desse nível e o VAR, não há como ter dúvidas. Acho que foi bem anulado – completou o português.