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futebol

Abel Ferreira faz autocrítica e reconhece alterações tardias no Palmeiras

Treinador português reconheceu a necessidade de ter substituído o Verdão mais cedo no duelo de ida da Recopa Sul-Americana, na Argentina contra o Defensa y Justicia
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Publicado em 08 de Abril de 2021 às 00:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 00:41
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras abriu vantagem na Recopa Sul-Americana ao vencer o Defensa y Justicia por 2 a 1, em Buenos Aires, apesar de não ter atuado bem. O Verdão teve dificuldades contra os argentinos e o técnico Abel Ferreira reconheceu que deveria ter alterado a equipe antes de levar o empate, no segundo tempo.
– Eu também cometo erros e deveria ter feito as mudanças mais cedo. Fazendo a análise e uma crítica a mim próprio, deveria ter mudado dez minutos mais cedo. Mas os cinco que entraram foram bem. É a maior alegria que os jogadores podem dar. Dar o melhor – explicou Abel na coletiva após a partida.
>> ATUAÇÕES: Rony e Scarpa decidem em vitória do Palmeiras na Argentina
Destaque no ano passado, todas as Crias da Academia disponíveis ficaram no banco de reservas. Dos 79 jogos feitos na última temporada, somente em um – contra o Grêmio pelo Brasileiro no Allianz Parque – os meninos iniciaram como opção, como aconteceu nesta quarta-feira (7). No decorrer da partida, entraram três Crias: Lucas Esteves, Patrick de Paula e Danilo. Mayke e Gustavo Scarpa, autor do gol da vitória, completaram a lista.Abel Ferreira também comentou sobre o gol anulado do Defensa y Justicia no final da partida. O árbitro de vídeo entendeu que houve interferência do atacante argentino após cruzamento na área, mesmo sem que ele tenha tocado na bola. Para o comandante palmeirense, não há como ter dúvidas com o uso da tecnologia.
– Vou ser sincero e dizer que não vi. Mas com um árbitro desse nível e o VAR, não há como ter dúvidas. Acho que foi bem anulado – completou o português.
Palmeiras e Defensa y Justicia voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília), no Mané Garrincha. O Verdão tem a vantagem do empate para ficar com o título.

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