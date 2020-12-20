Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Abel Ferreira fala em aprendizado com dificuldade ofensiva do Palmeiras: 'Não fomos eficazes'
futebol

Abel Ferreira fala em aprendizado com dificuldade ofensiva do Palmeiras: 'Não fomos eficazes'

Técnico admitiu que o time não teve uma boa atuação no ataque, mas se mostrou confiante com a recuperação nas Copas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 dez 2020 às 23:58

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 23:58

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após acumular a sua segunda derrota no comando do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva no Beira-Rio e falou do revés alviverde diante do Internacional em jogo que praticamente acabou com as chances de título do Verdão no Brasileirão 2020.
>> Abel Ferreira em dez atos e a revolução no Palmeiras
​Além de conhecer a sua segunda derrota trabalhando no Brasil, Abel Ferreira também viu o Palmeiras não marcar gols pela segunda vez desde que assumiu o comando técnico do clube.
​Perguntado se essa dificuldade ofensiva demonstrada pela equipe diante do Colorado preocupa para o restante da temporada, o técnico se mostrou tranquilo e colocou a culpa na dificuldade imposta pelo adversário.
Confira a classificação do Brasileirão ​- Na verdade este tipo de jogo é muito equilibrado. Decididos por detalhe. Deveríamos ter acelerado mais desde o início. Nosso adversário acabou ganhando um gol de escanteio. Fizemos as correções que tínhamos que fazer no segundo tempo. Temos que entender que as vezes não vamos ter muitas oportunidades - disse o treinador.
​Abel Ferreira também falou sobre o aprendizado de ter que saber aproveitar as chances que a partida oferece:
​- Faltou maior definição no último terço. Temos que assumir, tanto na criação quanto na finalização, hoje não fomos eficazes e isso faz muita diferença neste tipo de jogo - finalizou o técnico.
​O próximo compromisso do Palmeiras será nesta próxima quarta-feira (23), diante do América-MG, no Allianz Parque, pela primeira semifinal da Copa do Brasil 2020.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 13 a 19 de abril de 2026
Imagem BBC Brasil
'Pilotando uma bola de fogo': como os astronautas da Artemis 2 voltarão para a Terra
Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados