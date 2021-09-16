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  • Abel Ferreira explica por que optou por Breno Lopes na final da Libertadores vencida pelo Palmeiras
futebol

Abel Ferreira explica por que optou por Breno Lopes na final da Libertadores vencida pelo Palmeiras

Atacante saiu do banco para decidir o clássico contra o Santos
...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2021 às 09:30
Crédito: RICARDO MORAES / POOL / AFP
No dia 30 de janeiro de 2021, o técnico Abel Ferreira surpreendeu a todos quando tirou Breno Lopes do banco de reserva e o colocou em campo nos minutos finais da decisão da Libertadores. A substituição deu certo, resultando no gol que garantiu o título ao Palmeiras, e foi explicada pelo português.Em entrevista ao documentário que relembra a trajetória do clube até a conquista da competição, o técnico afirmou que as arquibancadas clamavam por Willian, mas que ele queria utilizar um ponta para sair vitorioso.
– Estavam todos a pedir: Mete o Willian! Mete o Willian! E eu lá na minha cabeça que era o Breno que tinha que entrar. Eu queria um ponta direita, e o Willian não é ponta. O Breno é um ponta.Além disso, o atacante relembrou o momento que foi chamado pelo treinador, divulgando uma previsão correta do comandante palmeirense.
– Quando ele me chamou, eu estava muito distante, aí o auxiliar dele veio correndo: ‘É Breno! É Breno. Quando eu chego no Abel, ele fala: ’Hoje vai ser o seu segundo gol com a camisa do Palmeiras'.
O Palmeiras de Abel Ferreira e Breno Lopes segue em busca de mais um título da Libertadores. O Verdão entra em campo novamente pela competição no dia 21 de setembro, contra o Atlético-MG.

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