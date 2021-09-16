Abel Ferreira explica por que optou por Breno Lopes na final da Libertadores vencida pelo Palmeiras

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No dia 30 de janeiro de 2021, o técnico Abel Ferreira surpreendeu a todos quando tirou Breno Lopes do banco de reserva e o colocou em campo nos minutos finais da decisão da Libertadores. A substituição deu certo, resultando no gol que garantiu o título ao Palmeiras, e foi explicada pelo português.Em entrevista ao documentário que relembra a trajetória do clube até a conquista da competição, o técnico afirmou que as arquibancadas clamavam por Willian, mas que ele queria utilizar um ponta para sair vitorioso.

– Estavam todos a pedir: Mete o Willian! Mete o Willian! E eu lá na minha cabeça que era o Breno que tinha que entrar. Eu queria um ponta direita, e o Willian não é ponta. O Breno é um ponta.Além disso, o atacante relembrou o momento que foi chamado pelo treinador, divulgando uma previsão correta do comandante palmeirense.

– Quando ele me chamou, eu estava muito distante, aí o auxiliar dele veio correndo: ‘É Breno! É Breno. Quando eu chego no Abel, ele fala: ’Hoje vai ser o seu segundo gol com a camisa do Palmeiras'.