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Abel Ferreira explica como surgiu o grito motivacional ‘Avanti, Palestra!’

Treinador português compareceu ao evento organizado pelo Palmeiras nesta sexta-feira (03)...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2021 às 12:00

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 12:00

Em comemoração ao bicampeonato consecutivo da Libertadores, o Palmeiras organizou, nesta sexta-feira (03), um evento, sediado no Espaço das Américas, que recebeu membros da diretoria, comissão técnica, jogadores e outros convidados.Em entrevista concedida à TV Palmeiras, responsável por transmitir o evento, Abel Ferreira explicou a origem do grito motivacional na preleção.
- Conhecia o clube por vídeo, de uma apresentação do CT. Quando entrei no ginásio tinha escrito ‘Avanti, Palestra!’. Tenho por norma ter um grito de guerra, e aquela expressão tinha total sentido - contou.No comando do Palmeiras desde novembro de 2020, Abel Ferreira já conquistou, além de duas Libertadores, uma Copa do Brasil.
Sem Abel à beira do gramado, o Palmeiras volta a campo na próxima segunda-feira (06), às 19 horas (de Brasília), contra o Athletico-PR.
Crédito: AbelFerreiradurantepreleçãopeloPalmeiras(Foto:Reprodução/Onefootball

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