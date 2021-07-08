Abel Ferreira explica como pode escalar Dudu no Palmeiras: ‘Pode jogar em todas as posições’

O Palmeiras bateu o Grêmio por 2 a 0, conquistou sua quarta vitória seguida no Brasileirão e chegou à ponta da tabela. Na entrevista coletiva pós-jogo, Abel Ferreira respondeu sobre como poderia encaixar Dudu no time do Palmeiras. O treinador elogiou a qualidade e versatilidade do atacante e despistou sobre sua possível estreia.– Pode jogar em todas as posições. Pode jogar na 11, na 10, na 7. Até ao meu lado, no banco. Jogador de muita qualidade. Volta com muita vontade, casou a pouco tempo. Agora é recuperar. Vão ter que esperar jogo a jogo para ver quando ele estará pronto – explicou.

O comandante do Verdão também comentou sobre a fama de “reclamão” e contestou isso, explicando que, em sua opinião, ele é apenas exigente, porque busca sempre vencer e extrair o melhor de todos.

– O treinador que vocês chamam apelidam de reclamão não é reclamão. É um treinador exigente! Exijo de mim o máximo, da diretoria o máximo, dos jogadores o máximo e de quem organiza a competição o mesmo. E mais do que exigir, dou soluções. Digo o que se pode fazer – afirmou.O técnico também elogiou a atuação da equipe, ressaltando a consistência em campo, mas também destacou a possibilidade de ter matado o jogo antes. Além disso, ele ponderou sobre a arrancada e boa fase do Alviverde na competição, alertando que o time tem que ter equilíbrio para se manter no topo

– Foi um bom jogo, uma entrada forte. O Palmeiras fez um jogo consistente na sua globalidade. Esse jogo só peca por não termos feito mais gols. Fizemos um bom jogo. Umas vezes ganhamos e outras perdemos. O importante é que os jogadores entendam que o campeonato é uma maratona. Hoje estamos em boa fase, mas já passamos uma má fase. É ter equilíbrio para lidar com todos os momentos – iniciou.