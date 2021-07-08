Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Abel Ferreira explica como pode escalar Dudu no Palmeiras: ‘Pode jogar em todas as posições’
futebol

Abel Ferreira explica como pode escalar Dudu no Palmeiras: ‘Pode jogar em todas as posições’

Treinador lusitano do Palmeiras também comentou sobre sua fama de "reclamão" e contestou dizendo ser apenas exigente...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 22:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2021 às 22:46
O Palmeiras bateu o Grêmio por 2 a 0, conquistou sua quarta vitória seguida no Brasileirão e chegou à ponta da tabela. Na entrevista coletiva pós-jogo, Abel Ferreira respondeu sobre como poderia encaixar Dudu no time do Palmeiras. O treinador elogiou a qualidade e versatilidade do atacante e despistou sobre sua possível estreia.– Pode jogar em todas as posições. Pode jogar na 11, na 10, na 7. Até ao meu lado, no banco. Jogador de muita qualidade. Volta com muita vontade, casou a pouco tempo. Agora é recuperar. Vão ter que esperar jogo a jogo para ver quando ele estará pronto – explicou.
O comandante do Verdão também comentou sobre a fama de “reclamão” e contestou isso, explicando que, em sua opinião, ele é apenas exigente, porque busca sempre vencer e extrair o melhor de todos.
– O treinador que vocês chamam apelidam de reclamão não é reclamão. É um treinador exigente! Exijo de mim o máximo, da diretoria o máximo, dos jogadores o máximo e de quem organiza a competição o mesmo. E mais do que exigir, dou soluções. Digo o que se pode fazer – afirmou.O técnico também elogiou a atuação da equipe, ressaltando a consistência em campo, mas também destacou a possibilidade de ter matado o jogo antes. Além disso, ele ponderou sobre a arrancada e boa fase do Alviverde na competição, alertando que o time tem que ter equilíbrio para se manter no topo
– Foi um bom jogo, uma entrada forte. O Palmeiras fez um jogo consistente na sua globalidade. Esse jogo só peca por não termos feito mais gols. Fizemos um bom jogo. Umas vezes ganhamos e outras perdemos. O importante é que os jogadores entendam que o campeonato é uma maratona. Hoje estamos em boa fase, mas já passamos uma má fase. É ter equilíbrio para lidar com todos os momentos – iniciou.
– Temos que lembrar do CRB e estar sempre alerta. Falei para eles no intervalo que estava 2 x 0, mas deveria estar 4, 5. Não matamos. Temos que entrar em alerta porque o adversário teve oportunidade e se faz 2 x 1, o jogo muda. Aqui ou na China. 2 x 0 é enganador – concluiu, relembrando a eliminação contra o CRB como ponto crucial de atenção.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados