Abel Ferreira exalta esforço do elenco do Palmeiras em vitória: ‘É preciso usar o perfume do suor’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Apesar das dificuldades, o Palmeiras bateu, neste domingo (27), o Red Bull Bragantino por 1 a 0. Após o confronto, o treinador alviverde, Abel Ferreira, concedeu uma entrevista coletiva, na qual destacou o esforço dos jogadores que, apesar das dificuldades, conseguiram assegurar a vitória.– As mudanças que fizemos foi pensando no que era melhor pra este jogo. Felizmente estamos em todas competições, mas estamos perdendo muitos jogadores por isso. Perdemos o Mayke e o Zé Rafael, e já tínhamos perdido o Ramires e o Felipe Melo. Não é fácil ficar mudando a equipe e manter a dinâmica. Temos dois dias pra preparar o nosso jogo em contexto de recuperação, enquanto nosso adversário tem a semana toda. Logicamente, a condição física conta, principalmente na segunda parte, mas fizemos nosso papel. Hoje foi preciso usar o perfume do suor, hoje não deu pra nota artística, deu pra usar o suor. Mais três pontos e continuamos na luta.Além disso, o português comentou sobre os problemas gerados pela maratona de jogos que a equipe alviverde enfrenta.

>> Abel Ferreira ressalta qualidade do RB Bragantino após vitória por 1 a 0: "não sei como está equipe está apenas em décimo segundo lugar"– Temos tido muitos obstáculos. Desde que cheguei, não tive o elenco todo à disposição. Voltaram dois hoje, o Luís e o Patrick, mas deixamos três de fora, o Rony, Zé Rafael e Mayke. Hoje devíamos descansar o Menino e meter o Mayke, o Rocha também vem de quatro jogos seguidos. Temos que gerir isso, não há milagre. Vocês vêm os grandes treinadores da Europa reclamando da densidade competitiva, faço o desafio a eles, quando vierem treinar aqui vão ver o que é densidade competitiva. Cumprimos o nosso papel, faturamos mais três pontos, tá feito.