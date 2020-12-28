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Abel Ferreira exalta esforço do elenco do Palmeiras em vitória: ‘É preciso usar o perfume do suor’

Treinador português destacou o empenho dos atletas do Palmeiras que, apesar das dificuldades, conseguiram assegurar os três pontos diante do RB Bragantino no Allianz
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LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 21:36

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 21:36

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Apesar das dificuldades, o Palmeiras bateu, neste domingo (27), o Red Bull Bragantino por 1 a 0. Após o confronto, o treinador alviverde, Abel Ferreira, concedeu uma entrevista coletiva, na qual destacou o esforço dos jogadores que, apesar das dificuldades, conseguiram assegurar a vitória.– As mudanças que fizemos foi pensando no que era melhor pra este jogo. Felizmente estamos em todas competições, mas estamos perdendo muitos jogadores por isso. Perdemos o Mayke e o Zé Rafael, e já tínhamos perdido o Ramires e o Felipe Melo. Não é fácil ficar mudando a equipe e manter a dinâmica. Temos dois dias pra preparar o nosso jogo em contexto de recuperação, enquanto nosso adversário tem a semana toda. Logicamente, a condição física conta, principalmente na segunda parte, mas fizemos nosso papel. Hoje foi preciso usar o perfume do suor, hoje não deu pra nota artística, deu pra usar o suor. Mais três pontos e continuamos na luta.Além disso, o português comentou sobre os problemas gerados pela maratona de jogos que a equipe alviverde enfrenta.
>> Abel Ferreira ressalta qualidade do RB Bragantino após vitória por 1 a 0: "não sei como está equipe está apenas em décimo segundo lugar"– Temos tido muitos obstáculos. Desde que cheguei, não tive o elenco todo à disposição. Voltaram dois hoje, o Luís e o Patrick, mas deixamos três de fora, o Rony, Zé Rafael e Mayke. Hoje devíamos descansar o Menino e meter o Mayke, o Rocha também vem de quatro jogos seguidos. Temos que gerir isso, não há milagre. Vocês vêm os grandes treinadores da Europa reclamando da densidade competitiva, faço o desafio a eles, quando vierem treinar aqui vão ver o que é densidade competitiva. Cumprimos o nosso papel, faturamos mais três pontos, tá feito.
Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 44 pontos e se aproximou do G4 do Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira entra em campo novamente contra o América-MG, nesta terça-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), pela semifinal da Copa do Brasil.

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