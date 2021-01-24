Abel Ferreira elogia jogo do Palmeiras contra Ceará: 'A bola vai entrar na hora certa'

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras, poupando muitos jogadores titulares, perdeu para o Ceará por 2 a 0 na Arena Castelão neste domingo (24). Após o confronto, o treinador Abel Ferreira concedeu uma entrevista coletiva e analisou a partida do Verdão, entendendo que o time fez um bom jogo.

– Entramos bem na partida, criamos logo uma boa oportunidade. Sofremos um gol por uma infelicidade. A verdade é que nós mantivemos a calma e os processos. Tivemos mais uma oportunidade, mas a eficácia é um fator determinante. Sofremos o dois a zero num pênalti… vamos passar à frente. Mantivemos a calma e, na minha opinião, chegamos com toda justiça ao dois a um. Na segunda parte, o Ceará defendeu-se. Procuramos desequilibrar o adversário, mas do outro lado tem gente muito alta e muito experiente, uma equipe pesada, e conseguiram recuar e nos tirar os espaços. Como disse, tentamos fazer tudo pra sair daqui com outro resultado.

>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Meia trocando Real Madrid pelo Arsenal, brasileiro renovando com Valencia… Veja o resumo do mercado no fim de semanaO técnico também explicou a falta de 'eficiência' do Verdão, que cria muitas oportunidades, mas perde muitos gols.

– A eficácia é um detalhe determinante no jogo e que faz diferença no resultado. Estaria muito preocupado se não criássemos, aí teríamos que rever os processos. Agora, temos que saber que num jogo não vamos criar dez oportunidades. Teremos três ou quatro e temos que marcar um ou dois. Hoje, precisávamos ter feito ao menos mais uma. São circunstâncias do jogo. Hoje não entraram, mas, seguramente, na hora certa vão entrar.