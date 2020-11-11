Abel Ferreira elogia Gustavo Scarpa na lateral do Palmeiras e avisa: ‘Tem futuro aqui e, quem sabe, na Europa’

O Palmeiras bateu, nesta quarta-feira (11), o Ceará por 3 a 0 na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Após a partida, treinador do Alviverde, Abel Ferreira, elogiou muito a atuação de Gustavo Scarpa na lateral esquerda, afirmando que este tem futuro na posição.– Já tinha visto o Scarpa jogar na lateral esquerda com o Luxemburgo, mas eu não gosto de colocar o jogador numa posição que ele não quer. O Scarpa se disponibilizou para ajudar a equipe e é muito bom na posição. Na batida da bola se assemelha um pouco ao Roberto Carlos. Temos o Viña, que é top, e temos alguém que pode nos dar um extra no setor ofensivo com uma precisão de cruzamento acima da média. Ele se sacrificou para jogar numa posição que não é a dele. Pensamos em uma possível situação de outro lateral, mas com essa disposição vou perguntar se ele quer continuar na esquerda. Tem futuro aqui e, quem sabe, na Europa - disse o treinador palmeirense.Scarpa, por sua vez, afirmou estar confortável na posição e não descarta continuar atuando na lateral.
– No futebol a gente precisa estar preparado para as oportunidades que aparecem. Não é minha posição de origem, mas o Abel pediu minha colaboração e eu aceitei. Confesso que estou mais a vontade do que na ponta direita, que também não é minha função. Fico feliz ajudar e feliz com a excelente partida, não só minha, mas como de toda a equipe. O resultado foi muito bom, mas temos que entender que temos um segundo jogo a jogar e vamos em busca da classificação.
O atleta, por fim, elogiou o elenco do Alviverde, que, em 2020, fez poucas contratações e buscou aproveitar as Crias da Academia.
– A equipe entendeu o momento difícil que a gente tava passando, necessidade, que a gente precisava se ajudar. O elenco mudou muito do ano passado, muitos meninos, mas eles estão dando conta do recado. Entendemos que precisávamos nos unir e está dando certo. Que a gente continue assim.
Com o resultado, o Verdão encaminhou a classificação para a semi-final da competição. O jogo de volta será na próxima quarta-feira (18), às 19h, no Castelão.