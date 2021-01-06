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futebol

Abel Ferreira elogia experiência de Luiz Adriano: 'Um técnico dentro de campo'

Técnico alviverde falou sobre a importância do camisa 10 para orientar e facilitar o jogo da equipe dentro de campo...

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 09:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Apesar de não gostar de exaltar as atuações individuais de seus jogadores, Abel Ferreira citou o nome do atacante Luiz Adriano na entrevista coletiva após o triunfo por 3 a 0 sobre o River Plate, em jogo válido pelo confronto de ida da semifinal da Libertadores.
Retrospectiva: Os 20 momentos mais marcantes do Palmeiras na década
O comandante alviverde elogiou a técnica e a experiência de seu camisa 10, que favorece o jogo do Verdão em campo.
- É preciso ter coragem, mas pra ter coragem precisamos de alguns exemplos. Jogamos com uma mistura de juventude e experiência. É o que queremos. Luiz Adriano nos deu muita segurança e foi um treinador em campo - ressaltou o técnico português.
>> Veja o chaveamento completo da LibertadoresCom 18 gols em 2020, Luiz Adriano assumiu de forma isolada a artilharia do Palmeiras na temporada. O atacante marcou seu quinto gol na Libertadores e balançou as redes pelo terceiro jogo seguido.
Abel Ferreira também comentou sobre a confiança de sua equipe, que segue invicta em mata-matas:
- Eu tenho certeza absoluta que a equipe do Gallardo faz exatamente o que ele pede em campo. A confiança que meu time tem é em fazer o que eu peço. Tem coisas que não podemos controlar. Com e sem bola, minha função e missão é ensinar o jogo, fazer com que eles interpretem o que está passando no campo. E que desfrutem de maneira consciente. Que saibam o que estão fazendo - finalizou o treinador.
O próximo compromisso do Palmeiras de Abel Ferreira acontece no sábado (09), encarando o Sport fora de casa, pela 29ª rodada do Brasileirão 2020.

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