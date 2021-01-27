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Abel Ferreira elogia criatividade do Palmeiras e pondera: ‘Até times do Klopp e Guardiola perdem gols’

Técnico português voltou a elogiar a criação de oportunidades do Verdão e alegou faltar apenas convertê-las em bolas na rede
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Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 23:27

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 23:27
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras, novamente poupando os titulares, empatou, nesta terça-feira (26), com o Vasco em 1 a 1. Após o duelo, o técnico Abel Ferreira concedeu uma entrevista coletiva e analisou a partida da equipe, mais uma vez, valorizando a atuação do time alternativo, apesar do resultado.
– O que me agrada, como treinador, é perceber que montei uma equipe que nunca tinha jogado junto e criar como criou. Me satisfaz. Perder gols perdem as melhores equipes do mundo, como as do Klopp, Guardiola - ponderou o comandante.
O treinador do Verdão também fez questão de dar o devido reconhecimento aos jovens jogadores da base que atuaram no confronto.
– Valorizar os moleques que entraram. Parece fácil para quem joga embaixo. Vai apertar! Para chegar em cima tem que competir. Moleque que não consegue competir está fora. Vanderlan entrou 15 minutos para competir. O próprio Renan. É preciso qualidade e competir - concluiu.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Scarpa e Breno Lopes são os destaques do Palmeiras em empateDepois de uma maratona de jogos, o Palmeiras tem três dias de preparação antes da final da Libertadores. O Alviverde volta a campo no próximo sábado, às 17h, no Maracanã, em busca da Glória Eterna.

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