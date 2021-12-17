Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Abel Ferreira é premiado e recebe título de ‘Talento que marca o Mundo’

De férias ao lado da família, treinador português foi homenageado pela Liga de Portugal com troféu recebido pelo jogador Cristiano Ronaldo no mês de outubro ...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2021 às 13:52

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 13:52

De férias em Portugal, o técnico Abel Ferreira foi homenageado e premiado pela Liga local, nesta sexta-feira (17), por conta da conquista da Libertadores, a segunda pelo Alviverde. O comandante foi escolhido, de forma unânime, por embaixadores do Campeonato Português no mês de novembro para receber o prêmio de “Talento que marca o Mundo”, que reconhece o destaque de jogadores e técnicos portugueses entre todas as competições profissionais.Após receber o prêmio, que teve o atacante Cristiano Ronaldo como homenageado no mês de outubro, Abel valorizou a escola de treinadores de seu país natal e ressaltou a importância de sua comissão técnica no bom desempenho ao longo da temporada.
– Esse prêmio significa, em primeiro lugar, o trabalho de toda uma comissão técnica e não somente do meu. E por que também não compartilhá-lo com todos os treinadores que, antes de mim, foram para fora e abriram portas a todos nós? Falando diretamente de futebol, temos os melhores do mundo e é um grande orgulho e um privilégio receber este prêmio. Agradeço, também, aos Embaixadores que, de forma unânime, decidiram esta nomeação – agradeceu.Desde novembro de 2020 no Palmeiras, o técnico comandou a equipe em 93 partidas, sendo 106 contando os jogos em que esteve fora e alguns de seus auxiliares estiveram à beira do campo. No total, são 56 vitórias, 23 empates e 27 derrotas, além de três títulos conquistados: Copa do Brasil 2020 e Libertadores 2020 e 2021.
Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, parabenizou Abel pelos triunfos no Brasil e por sua trajetória vitoriosa no futebol.
– Abel Ferreira é um treinador que tem valorizado muito o Futebol português e que faz muita falta ao nosso futebol. Venceu este ano, pela segunda vez consecutiva, a mais disputada competição sul-americana, a Copa Libertadores, voltando a dar provas de ser um Talento que marca o Mundo. Os seus feitos falam por si. Está de parabéns por tudo que tem conquistado com o seu esforço e dedicação, sendo um exemplo a seguir pela nova geração de treinadores, na qual ele próprio integra – elogiou.
Abel Ferreira não garantiu sua permanência no Palmeiras logo após vencer a Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai. Apesar disso, Leila Pereira, em sua primeira coletiva como presidente do clube, nesta quinta-feira (16), garantiu que o treinador segue no Alviverde em 2022.
Crédito: AbelvenceuprêmioemPortugal(Foto:Reprodução/LigaPortugal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados