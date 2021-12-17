Abel Ferreira é premiado e recebe título de ‘Talento que marca o Mundo’

De férias em Portugal, o técnico Abel Ferreira foi homenageado e premiado pela Liga local, nesta sexta-feira (17), por conta da conquista da Libertadores, a segunda pelo Alviverde. O comandante foi escolhido, de forma unânime, por embaixadores do Campeonato Português no mês de novembro para receber o prêmio de “Talento que marca o Mundo”, que reconhece o destaque de jogadores e técnicos portugueses entre todas as competições profissionais.Após receber o prêmio, que teve o atacante Cristiano Ronaldo como homenageado no mês de outubro, Abel valorizou a escola de treinadores de seu país natal e ressaltou a importância de sua comissão técnica no bom desempenho ao longo da temporada.

– Esse prêmio significa, em primeiro lugar, o trabalho de toda uma comissão técnica e não somente do meu. E por que também não compartilhá-lo com todos os treinadores que, antes de mim, foram para fora e abriram portas a todos nós? Falando diretamente de futebol, temos os melhores do mundo e é um grande orgulho e um privilégio receber este prêmio. Agradeço, também, aos Embaixadores que, de forma unânime, decidiram esta nomeação – agradeceu.Desde novembro de 2020 no Palmeiras, o técnico comandou a equipe em 93 partidas, sendo 106 contando os jogos em que esteve fora e alguns de seus auxiliares estiveram à beira do campo. No total, são 56 vitórias, 23 empates e 27 derrotas, além de três títulos conquistados: Copa do Brasil 2020 e Libertadores 2020 e 2021.

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, parabenizou Abel pelos triunfos no Brasil e por sua trajetória vitoriosa no futebol.

– Abel Ferreira é um treinador que tem valorizado muito o Futebol português e que faz muita falta ao nosso futebol. Venceu este ano, pela segunda vez consecutiva, a mais disputada competição sul-americana, a Copa Libertadores, voltando a dar provas de ser um Talento que marca o Mundo. Os seus feitos falam por si. Está de parabéns por tudo que tem conquistado com o seu esforço e dedicação, sendo um exemplo a seguir pela nova geração de treinadores, na qual ele próprio integra – elogiou.

Abel Ferreira não garantiu sua permanência no Palmeiras logo após vencer a Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai. Apesar disso, Leila Pereira, em sua primeira coletiva como presidente do clube, nesta quinta-feira (16), garantiu que o treinador segue no Alviverde em 2022.