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futebol

Abel Ferreira é condecorado pelo presidente de Portugal

Treinador do Palmeiras recebeu das mãos de Marcelo Rebelo de Sousa a 'Ordem do Infante D. Henrique'. Abel ganhou dois títulos pelo Verdão: Copa Libertadores e Copa do Brasil
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Publicado em 22 de Março de 2021 às 16:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 16:48
Crédito: Rui Ochoa/Presidência da República
Mesmo de férias, Abel Ferreira segue com alguns afazeres em Portugal e, nesta segunda-feira (22), o treinador do Palmeiras e atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil foi condecorado, pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, com a "Ordem do Infante D. Henrique", honraria para àqueles que tenham prestado serviços que valorizem a história do país.O treinador está em Portugal desde 12 de março, quando desembarcou na cidade do Porto com o avião da conselheira Leila Pereira. Com dificuldades para conseguir um voo de carreira por conta da pandemia, Abel contou com a ajuda da patrocinadora.
> Confira e simule a tabela do Paulistão
Abel Ferreira precisa ficar em quarentena em Portugal pelo menos até a próxima sexta-feira (26). A data de retorno ao Brasil está indefinida e sabe-se que quando ele retornará será novamente no avião de Leila.
> Veja tudo sobre o mercado da bola
Enquanto descansa ao lado da esposa e das filhas, o Palmeiras segue treinando sob o comando do auxiliar João Martins.

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