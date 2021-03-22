Abel Ferreira é condecorado pelo presidente de Portugal

Mesmo de férias, Abel Ferreira segue com alguns afazeres em Portugal e, nesta segunda-feira (22), o treinador do Palmeiras e atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil foi condecorado, pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, com a "Ordem do Infante D. Henrique", honraria para àqueles que tenham prestado serviços que valorizem a história do país.O treinador está em Portugal desde 12 de março, quando desembarcou na cidade do Porto com o avião da conselheira Leila Pereira. Com dificuldades para conseguir um voo de carreira por conta da pandemia, Abel contou com a ajuda da patrocinadora.