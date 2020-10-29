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futebol

Abel Ferreira deve trazer quarteto português caso acerte com Palmeiras

Treinador conta com auxiliares que o acompanham desde o seu início de carreira
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Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2020 às 08:00
Crédito: Divulgação/PAOK
Com um acordo verbal com o Palmeiras, o português Abel Ferreira está próximo de ser confirmado como o novo técnico do Verdão. Caso assine contrato para trabalhar pela primeira vez no Brasil, Abel deve trazer consigo na bagagem quatro auxiliares portugueses que fazem parte de sua comissão técnica.
Os profissionais escolhidos por Abel seriam os auxiliares Carlos Martinho e Vitor Castanheira, o preparador físico João Martins, e também o analista de desempenho Tiago Costa.
Carlos e João Martins acompanham Abel Ferreira desde que o técnico iniciou a sua carreira, ainda nas categorias de base do Sporting.Abel ganhou notoriedade ao conduzir o Braga ao quarto lugar no campeonato português na temporada 2017-2018, conquistando 75 pontos, sendo esta a melhor campanha da história do clube neste quesito.
Além disso, o treinador tem um histórico de valorização de jogadores, rendendo, em dois anos de clube, cerca de € 62,5 milhões (cerca de R$ 450 milhões, na cotação atual) à equipe portuguesa com a venda de oito atletas.
O Alviverde Imponente está em busca de um novo treinador desde que demitiu Vanderlei Luxemburgo, no dia 14 de outubro. Diferentes nomes foram especulados no Verdão, mas nenhum chegou a assinar o contrato.

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