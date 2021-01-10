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Abel Ferreira despista sobre Palmeiras no Brasileirão e celebra: ‘Uma das vitórias mais saborosas’

Técnico não quis admitir se ainda dá para o Verdão brigar pelo hendeca brasileiro
...

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 22:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jan 2021 às 22:30
Crédito: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras
Após a vitória por 1 a 0 sobre o Sport neste sábado (9), em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão 2020, o técnico Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva na Ilha do Retiro e comentou sobre a resiliência do Palmeiras, que ainda segue vivo nas três competições que restam na temporada.
Perguntado se o Verdão ainda briga pelo título do Brasileirão, Abel despistou, mas aproveitou para celebrar a vitória sobre o time de Jair Ventura.
– Acredito que, para nós, o mais importante é o próximo jogo. Minha intenção é apresentar a equipe na máxima força, para nós garantirmos os três pontos. É isso que vamos continuar a fazer. Vamos manter a consistência do nosso jogo para tentar vencer sempre, independentemente de quem jogue. Posso dizer que, como treinador, essa foi uma das vitórias mais saborosas no comando do Palmeiras – afirmou Abel Ferreira.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulaçãoQuestionado se fez certo ao escalar alguns titulares para a parte final da partida, o português não titubeou ao afirmar que tudo foi bem calculado:
– A minha intenção era fazer o segundo gol para acabar com o jogo. Mas conseguimos poupar energia e ainda jogamos com uma equipe na sua máxima força. Há jogadores no Palmeiras que não são titulares ou reservas. Independentemente de quem jogue, a mensagem que fica é que sempre vamos jogar com nossa máxima força, para buscar o resultado – finalizou o português.
>> ATUAÇÕES: Artilheiro, Willian decide na vitória do Palmeiras sobre o SportAbel Ferreira e o Palmeiras farão um último treino ainda no Recife neste domingo (10), antes de retornarem a São Paulo, para já darem início à preparação para o decisivo duelo diante do River Plate, em jogo válido pela volta da semifinal da Copa Libertadores.

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