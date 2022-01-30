Abel Ferreira convoca torcida do Palmeiras para último jogo antes do Mundial: 'Todos somos um'

O Palmeiras está em fase final de preparação para o tão sonhado Mundial de Clubes, que acontece em fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos. No entanto, antes de finalizar esse período, o time ainda terá um compromisso no Paulistão e ele está marcado para acontecer no Allianz Parque. Por isso, Abel Ferreira já deu o recado, e quer a torcida no estádio para essa despedida antes da viagem.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Desde que assumiu o mandato, Leila Pereira garantiu que cumpriria uma de suas promessas de campanha, que era diminuir o preço dos ingressos nos duelos como mandante. E ela o fez, de fato. Diante da Ponte Preta, na semana passada, foi a primeira experiência, mas menos de 18 mil torcedores foram para a arena palmeirense assistir à vitória por 3 a 0 desse elenco campeão.

Atualmente, por determinação do governo estadual, em decorrência do aumento de casos de Covid-19, somente é permitido 70% da lotação máxima, ou seja, cerca de 31,5 mil ingressos. Contra o Água Santa, as entradas estão novamente com valores inferiores ao que vinha sendo cobrado, ou seja, um fator que poderia colaborar para que o torcedor possa se despedir dos jogadores antes de eles viajarem para o Mundial. E é isso que Abel espera.

- Quero muito que a torcida apareça, porque todos somos um. Temos que estar juntos quando jogamos contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Flamengo, contra o São Bernardo, contra a Ponte Preta. Todos os jogos são importantes para nós. Eu como treinador desafio meus jogadores a isso, seja contra quem for, jogar para ganhar, e o desafio que temos aos nossos torcedores é exatamente esse - disse Abel em coletiva no último sábado.Para o treinador português, o comparecimento ao estádio é o que a torcida do Palmeiras pode fazer para o elenco na busca pelos objetivos maiores. Segundo Abel, não basta apenas falar, é preciso provar com ações, ou seja, lotando o Allianz Parque e apoiando o time na reta final de preparação para o Mundial.

- Sempre que jogamos dentro ou fora de casa, comparecem para nos ajudar, e é isso que eu espero,. Não basta só falar, é preciso fazer por meio de ações, nós faremos a nossa parte, dar o melhor de nós, todos os dias, para poder dar alegria aos nossos torcedores. Da nossa parte, queremos o mesmo, queremos que eles apareçam, queremos que nos apoiem, porque só assim será possível fazer a diferença juntos para buscar para o mesmo lado - concluiu.

O Palmeiras terá mais dois dias de treinamento antes de enfrentar o Água Santa, na próxima terça-feira, no Allianz Parque. Com sete pontos em três jogos, o Verdão busca fazer a maior gordura possível para ficar em situação confortável no Campeonato Paulista quando retornar de Abu Dhabi.