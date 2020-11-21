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Abel Ferreira convoca Fabrício e Vanderlan, da base, para reforçar Palmeiras contra Goiás; conheça

Ambos viajaram com o elenco e já estão concentrados para a partida
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LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2020 às 16:48

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 16:48

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
Após empatar por 2 a 2 contra o Ceará com 19 desfalques, novos casos de Covid-19 surgiram no elenco do Palmeiras e o treinador Abel Ferreira buscou mais dois jovens do sub-20 para preencher o grupo que seguiu viagem para enfrentar o Goiás: o lateral-esquerdo Vanderlan e o atacante Fabrício. Conheça um pouco mais de cada um deles:
Fabrício:
Nome muito conhecido das categorias de base alviverde, o centroavante Fabrício (geração 2001) vai ganhar sua primeira chance como profissional. No Palmeiras desde o sub-15, o centroavante foi um grande destaque no sub-17 e quase quebrou o recorde de Gabriel Jesus. Em 2018, ele foi o artilheiro do Palmeiras no Campeonato Paulista da categoria marcando 36 gols, apenas faltando um para igualar recorde de Jesus.
Vanderlan é um dos jogadores mais versáteis da base do Palmeiras. Atleta da vitoriosa geração 2002, ele chegou no clube ainda no sub-15, atuou como zagueiro, se firmou como lateral-esquerdo no sub-17 e, por muitas vezes, também atuou pela ponta esquerda. Efetivado no sub-20 desde o começo da temporada, ele ganhou a titularidade na lateral, porém, em decorrência de desfalques, jogou cinco partidas como zagueiro. Além da polivalência, é um jogador que se destaca na velocidade e no ótimo passe.
O Palmeiras enfrenta o Goiás às 21h deste sábado (21), no estádio Hailé Pinheiro (mais conhecido como Serrinha) com transmissão do canal Premiere, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.

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