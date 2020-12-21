Abel Ferreira completa dez jogos no banco do Palmeiras; confira números

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Abel Ferreira completou, neste último sábado (19), a sua partida de número dez no banco de reservas do Palmeiras. Suspenso diante do Ceará, pela Copa do Brasil e, posteriormente, positivado para Covid-19, o técnico viu o Verdão ser comandado por seus auxiliares em quatro oportunidades.

>> Confira a classificação do Brasileirão e simule resultados

Com 80% de aproveitamento nos dez primeiros jogos no comando do clube (oito vitórias e duas derrotas), o treinador já mostra ter alguns jogadores preferidos do atual elenco alviverde.

Presentes em oito jogos, o goleiro Weverton e o zagueiro Gustavo Gómez foram quem mais vezes estiveram em campo nas primeiras dez partidas de Abel pelo clube, seguidos de Lucas Lima e Gabriel Menino, com sete aparições cada.

>> Veja jogadores livres para assinar contrato com qualquer timeOs artilheiros deste recorte são Gabriel Veron e Rony, com quatro gols cada. Raphael Veiga com sete tentos, lidera a artilharia de toda era Abel Ferreira (contando jogos em que os auxiliares estiveram no comando), mas com o treinador no banco, o camisa 23 balançou as redes somente três vezes.

A justificativa sobre o ‘elenco curto’ que tem em mãos também aparece quando importantes atletas do plantel pouco atuaram no comando de Abel Ferreira. São os casos de Luiz Adriano, que só entrou como titular em três oportunidades com o treinador na beira do campo, e Patrick de Paula, que tem apenas cinco jogos com o técnico.

Veja quais são as semifinais da Libertadores 2020

Wesley, um dos principais nomes do Palmeiras no ano, fez somente um jogo com o português e lesionou gravemente o joelho com poucos minutos em campo. Já Felipe Melo atuou por duas partidas com o novo comandante e também sofreu uma grave lesão, no tornozelo.

Três dos dez jogos com Abel Ferreira foram vitórias alviverdes por 3 a 0. Foi o placar mais recorrente do Palmeiras com o seu novo treinador, que ainda não sabe o que é perder e nem sofrer gols no Allianz Parque, mas precisa melhorar o seu aproveitamento como visitante.

Veja os números completos dos 10 primeiros jogos de Abel Ferreira no banco de reservas do Palmeiras: