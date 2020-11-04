Abel Ferreira comanda treino e deve manter ‘Cebolismo’ em estreia no Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras finalizou nesta quarta-feira (4), na Academia de Futebol, a sua preparação para o confronto decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, em partida que marca a estreia do português Abel Ferreira no comando técnico do Verdão.

Abel comandou, durante a tarde, a sua primeira atividade com os titulares à disposição. Assim como já havia adiantado horas antes, na sua entrevista coletiva de apresentação no clube, o treinador não deve fazer alterações na equipe que venceu o Galo na última segunda-feira (2) e também o próprio Red Bull Bragantino, na semana passada.

– Temos que recuperar a nossa identidade. Agora não me peçam que, sem treinar, a equipe jogue como as minhas equipes jogavam. Não há tempo. Neste momento, temos que ganhar. Os jogadores sabem perfeitamente o que têm que fazer dentro de campo – disse o novo técnico alviverde.

Enquanto os reservas ficaram no campo 2 da Academia de Futebol treinando finalizações e realizando exercícios de rápida movimentação com a bola, os titulares treinaram no campo sintético do CT, realizando os últimos ajustes para o confronto que pode confirmar a vaga do Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil.A boa notícia é que Marcos Rocha treinou sem restrições por tempo integral e já está apto a ser relacionado. Devido a uma lesão na coxa direita, o camisa 2 alviverde havia sido desfalque contra Fortaleza, Tigre-ARG, Atlético-GO, Red Bull Bragantino e Atlético-MG. Também com lesão na coxa, Lucas Esteves, por sua vez, ainda cumpre transição física e não possui condições de jogo.

Com isso, o Verdão deve ir a campo com: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Luiz Adriano.