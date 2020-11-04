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Abel Ferreira comanda treino e deve manter ‘Cebolismo’ em estreia no Palmeiras

Nesta quarta-feira (4), técnico português teve a primeira e única atividade com o time titular alviverde antes de duelo decisivo pelas oitavas da Copa do Brasil
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LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 19:00

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 19:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras finalizou nesta quarta-feira (4), na Academia de Futebol, a sua preparação para o confronto decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, em partida que marca a estreia do português Abel Ferreira no comando técnico do Verdão.
Abel comandou, durante a tarde, a sua primeira atividade com os titulares à disposição. Assim como já havia adiantado horas antes, na sua entrevista coletiva de apresentação no clube, o treinador não deve fazer alterações na equipe que venceu o Galo na última segunda-feira (2) e também o próprio Red Bull Bragantino, na semana passada.
– Temos que recuperar a nossa identidade. Agora não me peçam que, sem treinar, a equipe jogue como as minhas equipes jogavam. Não há tempo. Neste momento, temos que ganhar. Os jogadores sabem perfeitamente o que têm que fazer dentro de campo – disse o novo técnico alviverde.
Enquanto os reservas ficaram no campo 2 da Academia de Futebol treinando finalizações e realizando exercícios de rápida movimentação com a bola, os titulares treinaram no campo sintético do CT, realizando os últimos ajustes para o confronto que pode confirmar a vaga do Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil.A boa notícia é que Marcos Rocha treinou sem restrições por tempo integral e já está apto a ser relacionado. Devido a uma lesão na coxa direita, o camisa 2 alviverde havia sido desfalque contra Fortaleza, Tigre-ARG, Atlético-GO, Red Bull Bragantino e Atlético-MG. Também com lesão na coxa, Lucas Esteves, por sua vez, ainda cumpre transição física e não possui condições de jogo.
Com isso, o Verdão deve ir a campo com: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Luiz Adriano.
Na partida de ida, disputada em Bragança Paulista–SP, o Verdão venceu por 3 a 1 com gols de Raphael Veiga, Wesley e Luiz Adriano. O atacante venezuelano Hurtado descontou para o Braga. Agora, o Alviverde pode perder por até um gol de diferença, que mesmo assim garante a vaga nas quartas.

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