Abel Ferreira assina contrato e é o novo treinador do Palmeiras

Crédito: Arte Palestrina

A novela do Palmeiras em busca de um treinador terminou: Abel Ferreira assinou na noite desta sexta-feira (30) e é o novo comandante do clube, com contrato até o final de 2022 e cláusula de renovação automática para 2023. A multa rescisória do técnico de 41 anos no Verdão será de € 1,5 milhão (R$ 10 milhões na cotação atual). Para conseguir a liberação do português, o Palmeiras se acertou com o PAOK, da Grécia, por € 600 mil (cerca de R$ 4 milhões, na cotação atual). Além disso, foram estipuladas cláusulas que podem render aos gregos mais € 800 mil (cerca de R$ 5,3 milhões) em caso de conquistas continentais de Ferreira no Brasil. A informação foi primeiramente noticiada pelo site 'Goal' e confirmada pela reportagem do NOSSO PALESTRA/LANCE!

Abel vai trazer consigo na bagagem quatro colegas portugueses que fazem parte de sua comissão técnica: os auxiliares Carlos Martinho e Vitor Castanheira, o preparador físico João Martins e também o analista de desempenho Tiago Costa.

O técnico viajou para Portugal nesta sexta-feira, a fim de resolver pendências pessoais, e deve desembarcar no Brasil ainda neste fim de semana para iniciar seu ciclo no Alviverde Imponente.

Ex-jogador, Abel Ferreira começou a carreira fora das quatro linhas em 2011, nas categorias de base do Sporting, onde foi promovido à equipe B e permaneceu até 2014.