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futebol

Abel Ferreira assina contrato e é o novo treinador do Palmeiras

Técnico português firmou vínculo com o Verdão até o fim de 2022, com cláusula de renovação automática até 2023...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 20:06

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 20:06
Crédito: Arte Palestrina
A novela do Palmeiras em busca de um treinador terminou: Abel Ferreira assinou na noite desta sexta-feira (30) e é o novo comandante do clube, com contrato até o final de 2022 e cláusula de renovação automática para 2023. A multa rescisória do técnico de 41 anos no Verdão será de € 1,5 milhão (R$ 10 milhões na cotação atual). Para conseguir a liberação do português, o Palmeiras se acertou com o PAOK, da Grécia, por € 600 mil (cerca de R$ 4 milhões, na cotação atual). Além disso, foram estipuladas cláusulas que podem render aos gregos mais € 800 mil (cerca de R$ 5,3 milhões) em caso de conquistas continentais de Ferreira no Brasil. A informação foi primeiramente noticiada pelo site 'Goal' e confirmada pela reportagem do NOSSO PALESTRA/LANCE!
Abel vai trazer consigo na bagagem quatro colegas portugueses que fazem parte de sua comissão técnica: os auxiliares Carlos Martinho e Vitor Castanheira, o preparador físico João Martins e também o analista de desempenho Tiago Costa.
O técnico viajou para Portugal nesta sexta-feira, a fim de resolver pendências pessoais, e deve desembarcar no Brasil ainda neste fim de semana para iniciar seu ciclo no Alviverde Imponente.
Ex-jogador, Abel Ferreira começou a carreira fora das quatro linhas em 2011, nas categorias de base do Sporting, onde foi promovido à equipe B e permaneceu até 2014.
No comando dos gregos, o português recentemente eliminou o Benfica, de Jorge Jesus, da UEFA Champions League. Na Europa, Abel não é mais visto como aposta e já faz os grandes times do continente se atentarem ao seu trabalho.

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