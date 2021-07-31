Abel Ferreira aponta acerto da arbitragem em lances polêmicos no Choque-Rei

Crédito: Cesar Greco

O Palmeiras conseguiu arrancar um ponto no Morumbi neste sábado (31) ao empatar com o São Paulo sem gols. Com dificuldades no ataque e na defesa, o Alviverde chegou a ser vazado duas vezes, mas o VAR anulou os tentos do rival por impedimento. Na coletiva de imprensa pós-jogo, Abel Ferreira afirmou que, na visão dele, todos os lances que geraram polêmica foram acertados pela arbitragem.

– Gol anulado, bem anulado, pênalti que não foi pênalti e no último gol teve interferência. E pra mim, antes, não há falta do Renan. Não há falta nenhuma – explicou.Em relação à atuação do Verdão no Choque-Rei, Abel ponderou que esperava um desempenho melhor de seu time após uma semana livre para treinar. Apesar disso, valorizou o ponto conquistado fora de casa em um jogo difícil.

– Pra ser sincero, esperava (desempenho melhor). Esperava uma equipe mais criativa com bola. Fizemos uma semana boa e falei que esperava um jogo mais criativo. Mas, pelo estudo que fizemos, nesse tipo de clássico nunca tem muita oportunidade – analisou o treinador, ressaltando a semana livre de treino antes da partida.

– Temos que trabalhar e melhorar nossos processos. Poderíamos ter feito aqui, sobretudo com bola, um jogo mais dinâmico. Era o que estava esperando. Que nossa equipe impusesse um jogo ofensivo. Defensivamente conseguimos manter a baliza zero – finalizou.Desde a chegada do português ao Palmeiras, a equipe ainda não venceu o rival, sendo cinco jogos com três empates e duas derrotas até aqui. Perguntado sobre esse tabu, Abel foi categórico ao apontar que esta partida não importa mais que as outras e que o Brasileirão é decido apenas na pontuação final.

– A competição não é entre Palmeiras e São Paulo. É Palmeiras contra todos os times. Ganha quem chegar no final com mais pontos. E, em clássico como esse, a tabela não conta. Sabíamos o tanto que eles queriam ganhar. Viemos a casa de um grande rival e somamos um. Queríamos três, mas hoje não deu mais – declarou.