Abel explica jogadores poupados em vitória do Fluminense e critica maratona de jogos: 'É desumano'

O Fluminense contou com um gol contra de Paulão já nos acréscimos para garantir a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, por 1 a 0 diante do Cuiabá. Após a partida na Arena Pantanal, o técnico Abel Braga falou sobre a escolha por poupar jogadores nesta segunda rodada, mas criticou o grande volume de partidas seguidas na temporada. As duas equipes jogaram pela Sul-Americana na última quarta-feira.- Sabe o que acontece? Eu cobro muito meu jogador, mas eu me cobro muito. Eu devia ter feito algumas mudanças no jogo da Sul-Americana. Não que tenhamos um plantel grande, temos jogadores com qualidade e poderia ter trocado para oxigenar mais como fiz hoje. Não vou cometer o mesmo erro duas vezes. Depois do jogo de quinta nós perdemos uma noite. Hoje vamos perder outra e jogamos na terça. É desumano. Não quero dar desculpa de nada - afirmou.

- O Cuiabá teve problemas no voo, ficaram cinco horas em Porto Alegre, em São Paulo mais três horas. Chegaram aqui de madrugada. Mas eles dormiram de quarta para quinta. Teve muito erro de passe dos dois lados, é porque o discernimento não é o normal. Eles tiveram uma intensidade maior, sabíamos que não ia suportar o segundo tempo. Controlamos melhor. Qual a defesa que o Fábio fez? Nenhuma. Fico feliz pelos jogadores e porque eu acertei na estratégia, podia ter errado aqui e estar confessando - completou.

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O Flu demonstrou mais uma vez dificuldades para marcar gols e quase ia saindo em branco se não fosse a trapalhada do zagueiro adversário na reta final. Fred iniciou como titular, mas o atacante Germán Cano acabou sendo acionado no segundo tempo. Assim como o argentino, outras mudanças de Abel também acabaram dando resultado.

- O Cuiabá no primeiro tempo colocou intensidade, tivemos três ou quatro chances para chutar e não fizemos. Puxei a orelha deles no intervalo, mas está faltando a gente ter mais profundidade. O que acontece é que nós temos um jogador que é um fenômeno com a bola, o Ganso, mas ele faz a equipe agrupar. Temos que ver os dois atacantes darem uma opção maior de profundidade. Quando o Luiz pegava a bola, o Everton dobrava a marcação e ficou complicado. O Fred taticamente foi incrível. Quando a bola estava no sufoco ele segurava na frente. O Nonato também não jogava a quanto tempo, Wellington também, mas tentamos colocar os caras mais tranquilos. O Yago entrou bem, no jogo passado teve uns probleminhas. Vamos pensar jogo a jogo, mas concordo que temos que dar opção de espaço, de profundidade para ficar mais vertical - avaliou.Um dos atletas que entrou no segundo tempo foi o atacante Caio Paulista, que foi pouco utilizado na temporada. A última vez havia sido em 12 de março, quando foi titular na partida com o Boavista pelo Carioca (Abel usou o time C praticamente). Esse foi o sétimo jogo do atleta na temporada, que até entrar em campo somava apenas 141 minutos.

- Muito legal. Falo para o meu jogador, sempre foi assim, eu não faço sacanagem com o atleta. Eu posso, pela minha consciência, cometer injustiça. De repente fui injusto com ele, poderia ter colocado mais o Wellington em um ou outro jogo. Mas não faço sacanagem. Foi bom porque tem uma série de fatores do jogo passado, a equipe voltou diferente no segundo tempo. Levamos um gol de pênalti aos 44, 45 minutos em uma jogada boba. Depois levamos o terceiro gol no final do segundo tempo. Hoje conseguimos fazer um gol em cima da hora. Temos chamado muita atenção sobre gols no início do jogo ou no final, é algo que está acontecendo com todo mundo. Mas é legal o Caio, ele acabou com um problema sério do lado esquerdo, estavam fazendo dois contra um no Calegari porque o Luiz não acompanhava mais. Ele cumpriu taticamente e ainda ajudou na vitória - finalizou.

Com o resultado, o Fluminense dá um salto para a segunda posição na tabela, com quatro pontos. A posição ainda pode mudar com o decorrer da rodada. Agora, o Flu volta as atenções para a Copa do Brasil. Na terça-feira, o Tricolor recebe o Vila Nova no Maracanã, às 21h30.