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Abel explica ausência de Nathan no Fluminense e garante: 'Não temos medo de colocar ninguém'

Técnico do Fluminense reforçou confiança em todo o elenco, mas disse que meia não tem tido oportunidades pela mudança na forma de jogar...

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 22:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 22:50
Nesta quarta, o Fluminense estreou com vitória por 3 a 0 na fase de grupos da Sul-Americana, contra o Oriente Petrolero- BOL. Depois do jogo, Abel Braga comentou sobre a ausência de Nathan, que atuou em apenas sete jogos na temporada. O técnico tricolor afirmou que o meia está bem nos treinos, mas não tem sido acionado pelo estilo de jogo que o professor propõe. Ele ainda explicou as alterações que fez durante a partida no Maracanã. Além de Nathan, Abel exaltou Ganso, que vem conquistando espaço no time principal com boas atuações. Ele também elogiou as substituições de Erwin Sánchez, treinador do Oriente Petroleiro, e falou sobre o desempenho de Samuel Xavier e Wellington, que vinham sendo alvos de críticas por parte da torcida tricolor.- O Nathan está treinando muito bem. Ele não teve oportunidade porque quando chegamos a essa forma de jogar, o titular está aqui (Ganso). Tem jogo que tem que tirar e segurar. Hoje eu não precisava arriscar mais nada. O Sanchéz mexeu muito bem. Ele adiantou os laterais e trouxe o pessoal de lado para dentro, começou a complicar a gente. Tive que fazer uma linha de quatro na frente da linha de cinco. Ainda tivemos a chance de fazer o quarto, o quinto. Mas não tem nada. Vai chegar o momento dele. Só posso colocar onze. Estou feliz para caramba, o Samuel (Xavier) fez um bom jogo, assim como o Wellington. Jogadores que até pouco tempo eram vaiados e você não pode imaginar a satisfação que eles nos deram. A alegria dos colegas é muito boa. O torcedor apoiou, deu carinho, o jogador rende - avaliou.
- Houve uma evolução muito grande. Se deve a uma maneira diferente daquela que começamos o campeonato, mas com uma confiança grande. Usamos isso também, mesmo com a vantagem contra o Flamengo, e isso desgasta menos a nossa equipe. Comecei com o Yago, depois tirei e coloquei o Martinelli. Tem o Willian, o Arias não estava tão bem, agora voltou. É jogo a jogo. O que eu quero é que cada jogador possa entrar e render. Confiamos em todos. Hoje eu não precisava colocar o David Duarte para jogar de início, poderia ter iniciado com o Luccas Claro. O critério é que para o lado direito tem Nino e Duarte, no meio Felipe (Melo), Manoel e (Matheus) Ferraz. Na esquerda o Braz e o Luccas Claro. O David Duarte tem uma boa saída de bola. Não temos medo de colocar ninguém - disse o treinador.
Agora, o Flu volta todo o foco para o Campeonato Brasileiro. A primeira rodada acontece já neste sábado, às 16h30, diante do Santos, também no Maracanã. Já pela competição sul-americana, o time de Abel Braga volta a entrar em campo na quarta-feira, às 21h30, quando visita o Junior Barranquilla na Colômbia.
Crédito: NathanparticipoudesetejogospeloFluminense(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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