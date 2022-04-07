Abel explica ausência de Nathan no Fluminense e garante: 'Não temos medo de colocar ninguém'

Nesta quarta, o Fluminense estreou com vitória por 3 a 0 na fase de grupos da Sul-Americana, contra o Oriente Petrolero- BOL. Depois do jogo, Abel Braga comentou sobre a ausência de Nathan, que atuou em apenas sete jogos na temporada. O técnico tricolor afirmou que o meia está bem nos treinos, mas não tem sido acionado pelo estilo de jogo que o professor propõe. Ele ainda explicou as alterações que fez durante a partida no Maracanã. Além de Nathan, Abel exaltou Ganso, que vem conquistando espaço no time principal com boas atuações. Ele também elogiou as substituições de Erwin Sánchez, treinador do Oriente Petroleiro, e falou sobre o desempenho de Samuel Xavier e Wellington, que vinham sendo alvos de críticas por parte da torcida tricolor.- O Nathan está treinando muito bem. Ele não teve oportunidade porque quando chegamos a essa forma de jogar, o titular está aqui (Ganso). Tem jogo que tem que tirar e segurar. Hoje eu não precisava arriscar mais nada. O Sanchéz mexeu muito bem. Ele adiantou os laterais e trouxe o pessoal de lado para dentro, começou a complicar a gente. Tive que fazer uma linha de quatro na frente da linha de cinco. Ainda tivemos a chance de fazer o quarto, o quinto. Mas não tem nada. Vai chegar o momento dele. Só posso colocar onze. Estou feliz para caramba, o Samuel (Xavier) fez um bom jogo, assim como o Wellington. Jogadores que até pouco tempo eram vaiados e você não pode imaginar a satisfação que eles nos deram. A alegria dos colegas é muito boa. O torcedor apoiou, deu carinho, o jogador rende - avaliou.