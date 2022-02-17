Abel evita falar de centroavante e elogia elenco do Palmeiras: 'Meu papel é usar os recursos que temos'

Passado o Mundial de Clubes, o tema "centroavante" voltou ao noticiário do Palmeiras. Pedido do técnico Abel Ferreira desde o início da temporada 2021, a peça ainda não foi trazida pela diretoria. Enquanto isso, porém, o comandante palmeirense vai se virando como pode e reforça o orgulho que tem do elenco.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja quanto o Palmeiras faturou em premiação com Abel Ferreira

Em coletiva após a vitória sobre a Ferroviária, nesta quarta-feira, Abel foi questionado sobre a possibilidade da chegada do tão desejado camisa 9. No entanto, apesar de ser algo que é publicamente sabido, o português desconversou sobre o tema e preferiu falar qual é o seu papel no clube.

- Minha intenção, a nossa intenção, é conseguir os melhores resultados possíveis para o Palmeiras. É usar todos os recursos que temos, e esse é o meu papel, usar todos os recursos que temos, com foco muito claro em vitórias e títulos, esse é o meu papel, é usar os recursos que tenho disponíveis e tirar deles o máximo que nós podemos - declarou o técnico alviverde.

Assim como fez após a disputa do Mundial de Clubes, Abel Ferreira fez questão de elogiar o seu grupo de jogadores e destacar o seu orgulho de comandar um elenco com esses valores, principalmente a fome e a sede de vitória. Isso tudo, para ele, mostra que o trabalho está no caminho certo: o das vitórias.