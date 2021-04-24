Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Abel elogia base e defende Henri após vitória do Palmeiras: ‘Muito potencial'

Jovem zagueiro não teve atuação feliz em sua estreia no futebol profissional, mas recebeu elogios do treinador português durante a coletiva de imprensa
...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 23:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2021 às 23:22
Crédito: Reprodução
O Palmeiras foi a campo nesta sexta-feira (23), em Campinas, e bateu o Guarani de virada, por 2 a 1, voltando a vencer no Paulistão. Com um time diferente do habitual, poupando os nomes que venceram na quarta (21) pela Libertadores, o Verdão sofreu, mas encerrou a série negativa no estadual.
Após a partida, o técnico Abel Ferreira falou sobre a linha de três zagueiros que adotou nos últimos dois jogos e não concordou com as questões sobre o tema.
– Espero não responder sempre as mesmas perguntas. Já disse que jogo com vários sistemas. No segundo tempo, precisávamos mudar as dinâmicas. Espero não responder sempre sobre três zagueiros. É uma pergunta muito limitadora para quem vê futebol de forma global. Mas tudo bem. Estarei aqui para responder quando for necessário sobre isso - desabafou o comandante português.>> ATUAÇÕES: Zé Rafael muda o jogo, e Willian garante vitória do Palmeiras
Em seguida, o técnico elogiou a fase e a postura de Renan, autor do gol do Palmeiras no jogo da última quarta, salvando a vitória na Libertadores, e titular na virada de hoje.
– Isso que gostaria que valorizassem. A aposta que fazemos nos jovens. Vestir esse símbolo é muito pesado. Ele têm se portado bem. Parabéns para o Renan! Além de grande jogador, aproveito para dar parabéns aos pais. Grande homem. Grande exemplo para nós! - exaltou.Por fim, Abel defendeu Henri, jovem zagueiro que estreou na equipe e que não atuou com tanta segurança nos 45 minutos que esteve em campo, antes de ser substituído no intervalo.
– É um miúdo com muito potencial. Esteve lesionado por seis meses. Acima de tudo, deve estar agradecido pela oportunidade. É preciso ter coragem para apostar nos jovens - finalizou.
O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (23), às 20h, no Allianz Parque, diante do Mirassol, pela oitava partida do Verdão no Paulistão 2021.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados