Abel destaca falta de 'controle emocional' de Deyverson e promete ajudá-lo até o fim no Palmeiras

Deyverson foi o personagem do Palmeiras no final de semana. Após fazer uma postagem emocionada se despedindo do clube, o atacante, cujo contrato acaba no final de junho e não será renovado, entrou no segundo tempo da partida deste domingo (20), fez o gol do empate em 1 a 1 com o Bragantino, fora de casa, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista e acabou e acabou expulso na jogada seguinte após ofender o árbitro Flavio Rodrigues de Souza.Nos vestiários após a partida, o técnico Abel Ferreira diagnosticou 'falta de controle emocional' no camisa 16.

- Acontece com muita frequência dele perder o foco, a concentração. Eu entendo que a torcida é importante e a gente acaba influenciado às vezes, mas tem que manter o foco. Naquele momento era manter os pés no chão e focar em sua tarefa, ter o controle emocional necessário.

Apesar da crítica, Abel prometeu ajudar o jogador a melhorar o seu comportamento até o fim de sua trajetória como jogador do Alviverde.

- Não pode ter esse tipo de comportamento. Ele é um coração bom, muito humilde, mas tem que alterar esse comportamento dele. Ficamos dez minutos sofrendo por conta dessa atitude. Mas ele sabe que errou, pediu desculpas no vestiário. Vamos ajudá-lo até o fim da sua permanência. E ele sabe que tem de ser profissional até o fim.

No sábado (19), o atacante fez uma postagem com uma foto sua e ainda apontou que 'falta pouco' para sua despedida como jogador do Alviverde.

Ovacionado pela torcida desde o gol contra o Flamengo que rendeu o bi consecutivo da Copa Libertadores, 'Deyvinho' ainda tinha esperanças de continuar no clube.

Entretanto, o próprio técnico Abel Ferreira confirmou nesta noite que ele não ficará. O camisa 16 começou apenas uma partida como titular nesta temporada e quase sempre é preterido por Rafael Navarro, que chegou neste ano vindo do Botafogo, na hora de entrar nas partidas.

Além disso, o clube fala abertamente na necessidade de contratar um centroavante, mostrando não estar satisfeito com o futebol de Deyverson.

Contratado pelo Palmeiras em 2017, Deyverson chegou a ser emprestado ao Getafe e Alavés nesse período. Com a camisa alviverde, o centroavante soma 143 partidas e 30 gols.

- Ele não é nenhum garoto. Já teve uma primeira vez no Palmeiras, foi embora e desta vez regressou porque eu e a estrutura do futebol entendemos que poderíamos ajudá-lo. Queríamos um jogador com as características dele, que entrega tudo dentro do campo e poderia nos ajudar bastante. Além disso não havia dinheiro naquelas circunstâncias para o clube contratar outro nome.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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