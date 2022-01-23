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Abel descarta levar Endrick para o Mundial pelo Palmeiras e recomenda 'viagem à Disneylândia'

'É preciso dar tempo ao tempo. Não tenham pressa', justificou comandante português sobre utilização de joia da base no time principal do Verdão...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2022 às 19:18

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 19:18

Fim de expectativa no Palmeiras. Faltando um dia para o anúncio da lista de 23 atletas do clube que serão inscritos para a disputa do Mundial de Clubes, o técnico Abel Ferreira descartou neste domingo (23), após a vitória por 2 a 0 sobre o Novorizontino, na estreia alviverde no Campeonato Paulista, que o atacante Endrick, de 15 anos, integrará o grupo que viajará para os Emirados Árabes Unidos.O comandante português ainda recomendou uma viagem desejada por toda criança para a joia da base do Verdão após a disputa da final da Copa São Paulo de juniores, na terça-feira (25), contra o Santos.
- Ele precisa comprar uma passagem para a Disneylândia e ir com a família. Se Deus quiser, depois de ganhar a Copinha, compre a passagem e viaje. Vai fazer muito melhor para ele, que só tem 15 anos e precisa aproveitar as coisas para sua idade.
Abel elogiou as qualidades técnicas de Endrick, mas enfatizou que é preciso calma com o garoto nesse momento de formação.- Eu gosto de olhar para esses jogadores tempo a tempo. Quando não damos o tempo ao tempo, o desenvolvimento pode não ser o necessário. Ontem por exemplo ele não jogou (Endrick entrou no segundo tempo da vitória do Verdão sobre o São Paulo por 1 a 0). E esse planejamento não sou eu que faço. É a diretoria, as pessoas que coordenam a base do Palmeiras. E fazem um trabalho extraordinário. Mais cedo ou mais tarde ele vai chegar à equipe profissional. Mas as pessoas precisam controlar a ansiedade. Não tenham pressa.
O Palmeiras tem até esta segunda-feira (24) para entregar à Fifa a relação dos inscritos para o Mundial. Atualmente, o Verdão tem 27 atletas integrando seu elenco. Quatro serão cortados dos convocados para jogar a competição.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Confira o caminho do Verdão no Mundial de Clubes-2022 clicando aqui

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