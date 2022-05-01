Abel defende Atuesta de críticas no Palmeiras: 'é o mesmo que vocês destacaram quando chegou'

Após minimizar o mau futebol do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre a Juazeirense, no duelo de ida do confronto válido pela terceira fase da Copa do Brasil, na Arena Barueri, neste sábado (30), o técnico Abel Ferreira aproveitou também para elogiar o meia Atuesta, que atuou improvisado como primeiro volante já que a primeira opção para o setor, Danilo, foi poupado, e seu reserva, Jailson, ficará de fora por tempo indeterminado por conta de uma contusão grave.Segundo o treinador português, é preciso paciência com o colombiano por uma série de motivos, entre eles o fato de estar jogando fora de posição e ser estrangeiro.

- Estamos falando de um jogador que chegou agora, é estrangeiro, tem qualidade. É o mesmo que vocês escreveram sobre os números de gols e passes quando chegou.

Isso não fez Atuesta ser poupado de críticas. Abel reforçou alguns pontos que fazem o colombiano não estar em sua melhor forma, como alguns erros de passe. Mas criticou a imprensa pela cobrança que considera excessiva.

- Não há o que esconder, mas eu não quero matar ninguém. Alguma dessa responsabilidade (de jogar mau) é parte do que vocês escrevem, individualizando as críticas. E aqui quando um erra, erram todos, todos jogam. Para falar eu tenho que entender um bucadinho da posição primeiro. E a posição dele não é aquela, jogando como (um camisa) 5. De 5 tínhamos dois, Jailson e Danilo. De resto temos o (Gabriel) Menino que é um 8, o Zé (Rafael) que é um 8. Então essa é nossa realidade. São nesses jogadores que acreditamos e que já nos deu alegrias.TABELA> Veja a tabela da Copa do Brasil-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!