Abel corta garotos da base e aposta em elenco experiente entre inscritos do Palmeiras para o Mundial

O técnico Abel Ferreira vai apostar em um elenco experiente para levar o Palmeiras ao inédito título do Mundial de Clubes. Na manhã deste domingo (6), o clube divulgou a lista dos 23 jogadores inscritos na competição. E apenas o volante Danilo e o ponta Wesley poderão jogar a competição.A relação é coerente com o que Abel vinha falando nas coletivas antes dos jogos disputados no Campeonato Paulista, em que disse que os campeões da Copa São Paulo de juniores não teriam espaço garantido no time e criticou alguns dos jovens do elenco 'por estarem brincando muito'.
Do grupo que foi a Abu Dhabi treinar para o Mundial, estão cortados Vanderlan, Giovani, Patrick de Paula, Renan, Vinícius e Gabriel Menino, todos revelados nas categorias de base do clube.
Joaquín Piquerez e o goleiro Mateus, que devem integrar o grupo neste domingo, também foram inscritos.
A estreia no Mundial de Clubes será na semifinal nesta terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília), contra o Al Ahly, do Egito.
Confira os inscritos para o Mundial:
Goleiros21 - Weverton31 - Mateus42 - Marcelo Lomba
Zagueiros4 - Kuscevic13 - Luan15 - Gustavo Gómez26 - Murilo
Laterais2 - Marcos Rocha6 - Jorge12 - Mayke22 - Piquerez
Meias8 - Zé Rafael14 - Gustavo Scarpa20 - Atuesta23 - Raphael Veiga28 - Danilo30 - Jailson