Abel Braga vê queda de desempenho no Fluminense e critica atuações individuais: 'Estamos abaixo'

O Fluminense conquistou a classificação para a final do Carioca neste domingo. No Maracanã, o Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Botafogo, mas se garantiu pela vantagem do empate, uma vez que o placar terminou acumulado por 2 a 2. Apesar do resultado, Abel Braga destacou que alguns atletas estão rendendo abaixo do esperado nas atuações individuais. O técnico também defendeu o esquema com três zagueiros, criticado por parte da torcida.- Nós temos uma equipe que controla bem o jogo na defesa, tem uma saída de bola boa. Quando eu tirei um central, a saída piorou de forma brutal. Se você analisar individualmente, a nossa parte ofensiva e do meio tem jogadores que estão muito abaixo. Essa é a verdade. Não temos que citar nomes, mas é a verdade. Nós não queremos só propor o jogo, mas dominar. No primeiro tempo, com os três centrais, o Botafogo teve uma chance de gol. Nós não fazíamos um grande jogo, mas estava dentro daquilo que é estruturado.

Abel afirmou que o Fluminense mereceu a classificação pela campanha que faz no Carioca. Contudo, ele enfatizou que o futebol apresentado hoje pelo grupo não foi o mesmo de rodadas anteriores.

- Nós classificamos para a final por tudo que foi feito durante o campeonato. Mas o que foi feito [no Carioca] não é exatamente isso que a gente jogou hoje. Essa é a grande verdade. Vamos ter que melhorar em uma semana em que, de repente, os jogadores não vão nem entrar em campo. Temos que melhorar no papel - disse.Durante a partida, a torcida do Flu vaiou o time. O técnico tricolor criticou a atitude, e citou o exemplo de Cris Silva, que sofreu críticas da arquibancada ao entrar em campo. Ele também projetou o duelo contra o Flamengo e disse que o time precisa jogar 'de igual para igual'.

- O Cristiano não vinha bem, aí foi vaiado. Mas ele entrou bem. É mais legal passar confiança do que chegar e "zicar". Vamos pensar para quarta-feira. Não é assim. É um time que já vem mordido, que não ganha há alguns jogos do Fluminense, mas vamos ter que jogar igual. Quando isso acontece, você consegue criar um certo tipo de superioridade individualmente. No primeiro tempo, o coletivo não foi bem. No individual, estamos abaixo.Por fim, Abel comentou que os desfalques também pesaram no desempenho do Fluminense. Ele pontuou que as ausências de Felipe Melo, Nino e Luiz Henrique impactaram o coletivo, e falou sobre a atual situação dos jogadores.

- A nossa melhor saída de bola é com o Nino. Perdemos um jogador fortíssimo no 1 a 1, o Luiz Henrique. E também perdemos uma liderança no meio, o Felipe, que atua atrás ou na frente, como volante. Isso tudo tem um peso. Fiquei feliz por ter colocado, mesmo por pouco tempo, o Fred. Acho que a reação dele de correr para o fundo do gol em uma hora, criou a expectativa de que a gente podia fazer mais. Depois, o nosso gol saiu. Mas vai ter que ser muito no papo. Já mandei preparar vídeos sobre algumas situações que não está dando. Temos que ver esse aspecto porque custa caro.

- O Luiz tentou treinar ontem. Fez um teste na fisiologia, se sentiu bem e entrou em campo no treino normal, mas ainda estava incomodando um pouco. Sobre o Nino, pensamos que era uma dorzinha que ele costuma sentir, mas consegue superar, porém não é o local onde elas aparecem. O Felipe já treinou nessa semana, vai depender do departamento médico e de como ele se sente. Como nenhum deles jogou hoje, eles vão ter que participar do treino amanhã e terça. Mas só aguardando. Para mim seria ótimo porque são jogadores de peso para a equipe - disse.