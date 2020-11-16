Abel Braga tenta a sua primeira vitória no retorno ao Internacional

Após a saída de Eduardo Coudet, a diretoria do Internacional agiu rápido e o escolhido para guiar o time na reta final dos torneios foi Abel Braga, que tem uma vasta história dentro do clube.Mesmo com o prestígio da diretoria, o novo comandante ainda não deu alegrias ao torcedor Colorado. Nos dois jogos a frente do Inter, nada de gols e derrotas doídas.
A estreia foi na Copa do Brasil. Diante do América-MG, o time não conseguiu apresentar um bom futebol e saiu de campo derrotado por 1 a 0. Resultado que coloca a equipe em situação delicada para a volta.
O segundo jogo foi pelo Brasileirão. Na Vila Belmiro, o Inter de Abel encarou o Santos, um adversário recheado de desfalques por Covid-19 no elenco e comissão técnica. Mesmo assim, nada deu certo e o Peixe venceu por 2 a 0, resultado que tirou o Colorado da liderança do BR-20.
Agora, no meio da semana, diante do América-MG, o técnico Abel Braga terá mais uma chance de quebrar esse jejum incômodo para responder aos críticos e torcedores que não confiam em seu trabalho.