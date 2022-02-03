Abel Braga tem última oportunidade para encaixar elenco antes de clássico e testa reservas

A temporada do Fluminense não começou como o esperado. Após a derrota para o Bangu na estreia do Carioca, o Tricolor se recuperou e venceu o Madureira por 1 a 0. Embora tenha um elenco mais experiente em relação ao ano passado, Abel Braga ainda procura o esquema ideal para que o grupo atinja seu potencial. Nesta quinta-feira, às 20h15, diante do Audax Rio, no Luso-Brasileiro, o time terá a última chance de aparar as arestas antes do clássico com o Flamengo. O duelo tem transmissão em tempo real do LANCE!.Na terceira rodada, a tendência é que o Flu tenha algumas novidades na escalação. Pensando em testar todos os jogadores e rodar o elenco, o técnico Abel Braga deve mandar a campo uma equipe cheia de reservas. Será a primeira chance de o torcedor ver nomes como Fábio e David Duarte, além de Pineida e Germán Cano como titulares. O Tricolor tem um clássico com o Flamengo no domingo e segue usando o Estadual como laboratório antes da Libertadores no fim do mês.

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Comum aos dois jogos que o clube disputou em 2022, a falta de criação da equipe preocupa. Ao enfrentar clubes com elencos tecnicamente inferiores, o Fluminense não se deixou dominar, mas também não criou grandes chances e, quando o fez, não foram aproveitadas. Após a estreia, Abel Braga chegou a mudar o esquema tático, mas a transição ofensiva continuou sendo um ponto fraco da equipe. Contudo, o técnico conseguiu uma reviravolta contra o Madureira, colocando Nathan e Jhon Arias no segundo tempo. Abel primeiro havia apostado em Yago chegando mais perto da área, mas voltou atrás e colocou o meia, fazendo com que o Tricolor criasse mais oportunidades. O resultado, além de ser um alívio para o clube, também representou mais um passo rumo ao entrosamento do elenco. Contra o Audax, o desafio não é pequeno. A um jogo do clássico, contra o Flamengo, o time precisa não apenas conquistar os três pontos, mas também apresentar poder ofensivo. Assim, o duelo servirá também como preparação para o Fla-Flu, o primeiro do ano. Na última temporada, o Fluminense perdeu apenas um jogo para o arquirrival, justamente o do título estadual. Neste ano, o clube tem o desafio de melhorar ainda mais este aproveitamento.

O adversário da rodada, por outro lado, foi campeão da Série A2 do Carioca, com 21 gols em 11 jogos. A defesa também se destacou na campanha do acesso, tendo sofrido apenas quatro gols. Nesta edição, acumula uma vitória e uma derrota, assim como o Tricolor. No retrospecto, Flu e Audax já se enfrentaram duas vezes, e a equipe carioca levou a melhor em ambas.

Desta forma, o Tricolor entra na terceira rodada do Carioca confiante pela vitória sobre Madureira, mas focado em aprimorar o desempenho em campo para ao menos manter o aproveitamento em clássicos de 2021. Será o primeiro grande teste de Abel Braga, que tem como principal missão a Libertadores, que o Fluminense começa a disputar no dia 22 de fevereiro.

O Fluminense enfrenta o Audax Rio nesta quinta, às 20h15, no Estádio Luso-Brasileiro, em jogo válido pela terceira rodada. A partida será transmitida pelo Cariocão Play e Tempo Real do LANCE!